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首座太陽能智慧候車亭中和今啟用 一年省下近萬元電費

2019-10-01 17:37聯合報 記者江婉儀╱即時報導

首座「太陽能電子紙智慧候車亭」今天在中和區內南里正式啟用。記者江婉儀／攝影
首座「太陽能電子紙智慧候車亭」今天在中和區內南里正式啟用。記者江婉儀／攝影
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首座「太陽能電子紙智慧候車亭」今天在中和區內南里正式啟用，原本的候車亭沒有遮風避雨的功用，當地長輩等車時只能坐在簡陋的椅子上，經會勘後、公所爭取經費，新候車亭在今天正式啟用，中和區公所表示，與一般的LED智慧候車資訊系統相比，除了節省近20萬元建設成本，每年也可節省近萬元的電費，也讓長輩有舒適的環境等車。

中和區長賴俊達表示，內南里公車站原是單桿簡易公車站，缺乏遮風避雨及即時公車到站資訊，等車時也只能坐在簡陋的椅子上。新設置的「太陽能電子紙智慧候車亭」長5公尺、寬1.8公尺，由中和在地廠商特製智慧候車亭，不僅有31吋的太陽能電子紙面板，背板以玻璃印表機噴墨輸出烘爐地風景及鳥瞰百萬雙北夜景，顯示出在地特色。

另外，與LED跑馬燈相比，電子紙屬於常態性顯示，更貼近民眾候車習慣與便利，空餘的顯示空間還可切換即時天氣、公車路線查詢、旅遊景點介紹、政令宣導等效益，省去枯燥的候車時刻。希望大家多加利用，增加公車亭效益。

工務課長陳亦揚指出，目前新北市的候車亭為「LED智慧候車資訊系統」，臺電需設置地下電力管線、道路挖掘修復、新設電表等，估計要花費29萬5千元，工期需2至3個月，營運階段每年維護費約為10560元；而「太陽能電子紙智慧候車資訊系統」靠電子紙節電技術，可在無太陽情況下運作30天，該系統花費約10萬元，每月僅需無線網路費100元，相較之下便宜許多。

內南里長曾金禧表示，里內長輩們搭公車比例高，候車處卻沒有椅子坐，也沒有遮蔽物，等公車時都要吹風、曬太陽，他認為有改善空間，請議員、公車處來會勘，後來公所課長想出把候車亭E化改建，候車亭完工後，也得到長輩們的稱讚，可以在舒適的在候車亭等公車。

太陽能電子紙智慧候車資訊系統」靠電子紙節電技術，可在無太陽情況下運作30天，該系...
太陽能電子紙智慧候車資訊系統」靠電子紙節電技術，可在無太陽情況下運作30天，該系統花費約10萬元，每月僅需無線網路費100元。記者江婉儀／攝影
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