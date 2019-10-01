避免損失50億印花稅收 北市議員促請中央稅損補貼明文入法

2019-10-01 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



行政院院會審查通過「印花稅法廢止案」，並列為立法院新會期優先法案，讓地方憂心地方稅將減少影響建設發展；北市議會財建委員會今天通過議員提案，要求市府應向中央爭取，將停徵印花稅的稅損補貼明文入法，避免北市每年近50億元的財源沒保障、損失。財政局表示，將建請財政部將稅損補貼明文入法。

行政院會9月12日通過財政部「印花稅法廢止案」，將函請立法院審議廢止；然而北市今年度印花稅約49.6億元，多名北市議員都認為是地方重要收入，若真的取消印花稅，對地方政府財政影響不小，因此共同提案要求北市府向中央爭取，讓停徵印花稅的稅損補貼能明文入法。

主提案議員李明賢今天在財建委員會中指出，財政紀律法第5條第1項明定「中央政府各級機關、立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源」；因此市府應該向中央確認清楚具體的彌補資金源，同時要明文入法，才有助保障北市建設發展。

議員陳炳甫則質疑，先前他曾要求市府向中央問清楚補貼方案、究竟補多少，未料北市財政局卻用行政院長在記者會說過會有補貼的話拿來回應，「認為不用去問，這不是瀆職嗎？」且官員的口頭說明有法律效益嗎？

議員王鴻薇說，印花稅是機會稅，近年來為北市增加40到50億元收入，中央未來每年要補北市多少財損，至今看不到保障，也會成為審預算、評估時的障礙，令人頭痛；市府不該默默接受。

議員林世宗、楊靜宇、洪健益等人也認為，北市印花稅過去7、8年從35億元持續上升至今接近50億元，加上其他中央補助取得不易，同意稅損補貼應要明文規定。