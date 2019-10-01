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議員指衛生紙遭不當利用 北捷：若屬實嚴懲

2019-10-01 17:45中央社 台北1日電

台北市議員徐立信接獲投訴，指有捷運站站長要求清潔人員把快用完的滾筒式衛生紙重新捲上，讓乘客使用。台北捷運公司表示，疑為個案，已強加清查；若屬實，一定嚴懲相關人員。

台北市議會今天下午召開交通部門質詢及答覆，台北市交通局長陳學台、北捷公司總經理顏邦傑等人列席、備詢。

無黨籍台北市議員徐立信質詢時指出，接獲陳情，指有捷運站站長要求清潔人員，把快用完的抽取式滾筒衛生紙接上未使用、全新衛生紙，讓乘客使用；且有乘客曾投訴，疑使用捷運站衛生紙擦過私密處後，導致發炎等狀況，要求北捷清查、檢討。

顏邦傑答詢時表示，搭乘捷運的乘客很多，廁所衛生紙使用率非常高，清潔人員都會注意補充，應該不會發生把剩下的衛生紙接上新衛生紙情形，提供乘客的一定是全新衛生紙，後續會清查、了解是否有議員提及的狀況。

會後，北捷發布新聞稿指出，捷運車站廁所清潔均訂有SOP，議員所提接獲清潔人員陳情的內容疑為個案，絕非標準作業流程，已立即加強查證，如屬實，會依規定嚴懲。

北捷表示，為提供舒適乾淨廁所環境，捷運車站廁間均設有衛生紙，提供乘客使用，依衛生紙管理作業，清潔人員均定時廁所巡查、檢視及清理，衛生紙厚度剩餘2公分，就會更換1捲新衛生紙，避免造成乘客不便。

北捷指出，清潔人員會直接取下剩餘衛生紙，供其他工作人員擦拭穢物等使用。議員所提疑為個案，已加強查證；如屬實，會依規定嚴懲相關人員，絕不寬貸。

衛生紙捷運北捷

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