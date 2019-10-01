台史博展出伊甸智青創作展 全盲的他用觸覺畫自己

2019-10-01 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



伊甸基金會10月1日起至月底與國立台灣歷史博物館共同推出「聽我說說畫，我有一個夢」2019伊甸智青創作展，其中全盲又有中度智能障礙的沈冠翰，在教保員帶領下，觸摸自己的五官，畫出心目中的自我形象，也在展出之列。

冠翰從小就看不見，還要克服智能障礙的學習困難，在黑暗世界中仰賴觸覺、聽覺來感之外在的一切，「從小我就聽到別人可以畫自己，我也想畫出自己的臉，教保員老師帶著我先摸摸自己的五官、用可以觸摸的材質來讓我認識臉的形狀，原來我的臉長長的、眉毛粗粗的，你們看我畫得像不像？」，冠翰開心地分享自己的自畫像，雖然在創作時顏料沾的滿身滿臉都是，但也透過多感官的創作體驗，促進感知能力的發展。

台史博以推動文化平權為核心，多年來支持智青參與文化活動，並在此次以實際行動支持智青策展。展覽透過多元媒材的應用，呈現智青們獨特的內心世界及想要表達的想法，並且由智青為現場來賓進行導覽。

本次展覽共有「請看我」、「我有一個夢」與「臺史博陪我圓夢」三個單元。「請看我」是智青透過各種媒材，創作出自我認知的我，其中更包含全盲的心智障礙青年，用觸摸的方式創作出「我的樣子」；「我有一個夢」述說著智青的內心世界，心智障礙者與大家都一樣擁有夢想，想要實現夢想，但由於認知、表達上的困難，難以說出自己的夢想，透過創作努力地表達我有一個夢，也希望有您的傾聽。