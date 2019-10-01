宜蘭斷橋 新北1315座橋梁將特別檢查

2019-10-01 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



南方澳跨港大橋斷橋，成為全台關注的焦點，新北市議員何博文、林銘仁、江怡臻等人今都在議會關心新北的橋樑，新北工務局長朱惕之說，新北有1315座橋樑，每兩年都會定期檢測，另外在地震達到5級以上，也會立刻啟動特別的檢查。

何博文說，南方澳跨港大橋斷橋前沒有前兆，2秒內就全垮，新北有聯外橋樑、高架橋等非常多，民眾往返雙北都要經過大漢溪、新店溪、淡水河、基隆河，怎麼確保都經過定期安檢，並讓市民安心。

朱惕之說，橋樑破壞原因種類非常多，除了要了解橋樑的形式，還有過去維護的紀錄，新北市人行陸橋、車行陸橋、越堤橋樑總共有1315座，若發現橋樑有劣化必須要拆除重建，工務局就會進行。

朱惕之指出，橋梁維護都按照中央的公路橋樑的維護管理規範，在議會支持下，過去陸續針對耐震補強部分，都有完成補強，新北沒有被列為危橋，目前只有石碇永定橋改建中、光復大橋進行耐震補強。

林銘仁說，新北是否有與南方澳跨港大橋相類似的橋樑，若有是否先優先調查？朱惕之表示，新北沒有雙叉式單拱橋，但有用鋼結構懸索拱橋，面對南方澳跨港大橋事件，新北會立刻啟動所有檢測與調查。