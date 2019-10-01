新北花3千萬發新雨衣給清潔隊 中央跟進補助再發1套

2019-10-01 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



米塔颱風遠離台灣，新北市長侯友宜今視察泰山區清潔隊，慰勞第一線清潔隊員，並發放價值約7千元的新款「GORE-TEX透氣防水衣」，為全新北市5200多名隊員量身訂做。對於環保署近期也將跟進並補助全國購買，屆時新北市清潔隊員將會再收到一套防水衣替換，侯友宜表示，不會有浪費公帑問題，兩套可供替換使用，「我們都是開心的接受。」

由於清潔隊員舊式雨衣防水透氣效果不佳，也被戲稱為「雙濕牌」，為提高隊員雨天執勤時舒適性與安全性，新北市替全市5200多名隊員量身訂做全套防水衣，預計總經費達3600多萬元。新北市環保局表示，新款有提升布料防水效果、整體車工防水性提升，布料透濕透氣性提升、布料無毒性安、採警用標準反光條，提升安全辨識度等特色，這周內就會發放給全體隊員。

環保局表示，環保署近期將參考新北市防水衣規格，跟進並補助各縣市購買，原希望將經費挪用其他提升隊員福利用途，但環保署回應預算科目補助項目難以更改，故新北市清潔隊員還會再收到一套防水衣供替換。