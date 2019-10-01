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北市首創官方認養寵物保險方案 最高理賠2.1萬元

2019-10-01 15:53聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市動物保護處為鼓勵飼主給寵物更多保障，今天在台北市長柯文哲見證下推出「給浪浪一個家－好險有你」寵物保險專案，今年7月1日到年底，於北市動物之家認養犬貓的飼主，將可獲得1年期寵物保險，期限內含醫療、侵權責任、喪葬費，理賠金額最高2萬1350元，共1500個名額。

除好險有你專案，也有保險公司響應，與動保處合作推出「認養犬貓回娘家」優惠投保方案，供106年元旦到今年6月30日於北市動物之家認養犬貓的飼主花650元，愛犬或愛貓就能享有1年期好險有你專案保險內容。

中華民國寵物商業同業公會理事長張靖霖表示，民間寵物保險早期因寵物植晶片、實名登記不普及，導致理賠有動物辨識疑慮難推動，或因理賠可能只限定在合作的少數動物醫院或診所，導致民眾投保意願不高；如今晶片與登記已普及不少，保險業者才願意研擬新保險，寵物業也可在第一時間就向新飼主宣導納保。

動保處動物管理組長張茂萱表示，為避免飼主在寵物碰上重大疾病或意外事故時，求醫要負擔高昂費用，甚至演變成棄養重病寵物的悲劇，近來在議員陳建銘、耿葳及楊靜宇等人建議下，市府才邀集中華民國寵物商業同業公會及各家保險業者研議新保單方案。

張茂萱說，新版寵物保險由市府率先推出1年期的「好險有你」方案，預算額度約91.5萬元，不再侷限特定動物醫院，飼主到全北市受中華民國寵物商業同業公會指定的250家合法動物醫院為寵物看病都能獲得保單理賠。

「好險有你」方案保障範圍包含寵物醫療費用、寵物侵權責任及寵物喪葬費用3大項目，醫療費用由保險公司出6成，每年最高上限1萬元，其中門診費每次最高1萬元、住院費每次最高5000元、手術費每次最高1萬元；若發生寵物侵權，如咬傷人、造成他人財損等，每件事故最高可陪10萬元，每年最高上限20萬元；至於喪葬費上限則是350元。

北市動物保護處今天在台北市長柯文哲見證下推出「給浪浪一個家－好險有你」寵物保險專...
北市動物保護處今天在台北市長柯文哲見證下推出「給浪浪一個家－好險有你」寵物保險專案，今年7月1日到年底，於北市動物之家認養犬貓的飼主，將可獲得1年期寵物保險。記者翁浩然／攝影
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寵物保險北市

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