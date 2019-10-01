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噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用

2019-10-01 15:40聯合報 記者楊正海╱即時報導

一名紐約作家來台後，大讚台北捷運是世界上最棒的捷運系統。圖片來源／聯合報系資料照...
一名紐約作家來台後，大讚台北捷運是世界上最棒的捷運系統。圖片來源／聯合報系資料照。
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北市議會下午進行警衛部門質詢，議員徐立信質詢指出，有北捷人員爆料，北捷頂溪站的廁所衛生紙，竟是拼裝組合而成，站長要求清潔人員，將快要用完的衛生紙抽除滾筒部分，重新捲上，組成一捲新的衛生紙。更誇張的是還在白版公告把舊組合的衛生紙給旅客用，把新的給自己人用。

徐立信甚至指出，捷運站廁所衛生紙，男生用於屁股，女生是私密處，也有旅客曾投訴，疑似有人因使用了捷運站衛生紙擦過私密處，而導致發炎。

徐立信說，台北市捷運系統提供的廁所，不只雙北還有來自國內外的旅客使用，廁所環境多數乾淨良好，是捷運系統頗為令人讚許的部分。但卻有站長做出這樣要求，把舊組合的衛生紙給旅客用，把新的給自己人用，還說其他捷運站也有這樣情形。

徐立信說，為何衛生紙剩下一點要拿出來，不能全部用完再換？北捷總經理顏邦傑說，快用完就要換是怕旅客進去後發現沒有衛生紙， 因為這是各站一致的要求，衛生紙快沒有，就拿新的換，這是服務旅客的要求。

至於「新的自己用、重組的給旅客用」？顏邦傑認為，應該不會發生將小捲捲成大捲的情形， 且沒用完的會放在職員室使用，做擦拭物品或其他用途，這是常理判斷，給旅客也一定是全新的，至於會何有站長做這種要求，會再去了解。

徐立信也問衛生局官員，這樣捲回去，會不會有腸病毒或其他感染問題，衛生局指出，傳染病要看傳播途徑，腸病毒是飛沫或接觸，若碰觸病毒、汙染，也是有可能。

北捷滾筒衛生紙。記者楊正海/翻攝
北捷滾筒衛生紙。記者楊正海/翻攝
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議員徐立信質詢指出，有北捷人員爆料，北捷頂溪站的廁所衛生紙，竟是拚裝組合而成，站...
議員徐立信質詢指出，有北捷人員爆料，北捷頂溪站的廁所衛生紙，竟是拚裝組合而成，站長要求清潔人員，將快要用完的衛生紙抽除滾筒部分，重新捲上，組成一捲新的衛生紙。記者楊正海／翻攝
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衛生紙捷運

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