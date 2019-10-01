駕駛注意！北市萬華一帶水門 最快下午4點打開

相關新聞
噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用2019-10-01 15:40
影／北市吉林街水門太晚開 汐止交通大亂塞車到崩潰2019-10-01 15:24
汐止以前會淹水 現在當地人最怕這件事2019-10-01 15:21
宜蘭斷橋 新北1315座橋梁將特別檢查2019-10-01 16:29
新北花3千萬發新雨衣給清潔隊 中央跟進補助再發1套2019-10-01 16:05
北市首創官方認養寵物保險方案 最高理賠2.1萬元2019-10-01 15:53
士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理2019-10-01 13:51
世界棒球經典賽瞄準大巨蛋？體育局：看都審進度2019-10-01 13:44
板橋浮洲首座公共立體停車場！ 月底前開放免費停車2019-10-01 13:28
綠地變金屬？游淑慧批山豬窟復育地發電效益低2019-10-01 13:25
射鵰也曾是禁書 新北圖書館「致自由返校禁書展」2019-10-01 13:23
新北首創！3項工廠登記服務可以超商送件2019-10-01 12:34
貢寮福隆新玩法 來趟田寮洋綠網小旅行了解當地生態2019-10-01 12:19
十分瀑布公園 10月起開放到下午5點2019-10-01 12:15
侯友宜施政報告改期 議會：17日將討論時程2019-10-01 11:57
中低收嬰幼兒全額補助！新北輪狀病毒疫苗今開打2019-10-01 11:27
華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨2019-10-01 10:57
米塔颱風遠離 北市蔬菜到貨量較休市前多2019-10-01 09:30
台上爵士台下美食對決 逢甲冠軍小吃v.s.東京最強豬排2019-10-01 07:43
白天風雨小 雙北百貨、影城湧人潮2019-10-01 00:25
新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處2019-10-01 00:17
新北大都會公園抓寶 5停車場暫停開放2019-10-01 00:13
里長大小聲／侯鈞瀚 爭取設置溜冰場2019-09-30 23:41
拚招商 新北26筆用地今標售2019-09-30 23:29
里長大小聲／服務里民 楊玉堂抓漏、換燈泡…萬事通2019-09-30 23:17
南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨2019-09-30 22:37
北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除2019-09-30 22:31
潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰2019-09-30 16:10
北市公費疫苗 流感延後分批開打 肺炎全年無休2019-09-30 12:51
熱門文章
旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家2019-09-30 19:25
南方澳大橋斷裂 警消馳援中2019-10-01 09:56
韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡2019-09-30 22:02
嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴2019-09-30 18:27
米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運2019-09-30 20:00
扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼2019-10-01 14:51
影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見2019-09-30 22:20
1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成2019-10-01 08:39
南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨2019-09-30 22:37
10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底2019-09-30 16:57
中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷2019-09-30 23:05
韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場2019-10-01 10:56
清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」2019-10-01 07:49
國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議2019-09-30 20:44
請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰2019-09-30 16:52
桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生2019-09-30 23:02
池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘2019-09-30 17:32
影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚2019-10-01 09:46
噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用2019-10-01 15:40
2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節2019-09-30 21:26
夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景2019-10-01 13:33
汐止以前會淹水 現在當地人最怕這件事2019-10-01 15:21
區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任2019-10-01 13:56
北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除2019-09-30 22:31
台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組2019-10-01 10:43
國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場2019-09-30 19:29
新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處2019-10-01 00:17
水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水2019-10-01 12:42
士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理2019-10-01 13:51
內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包2019-09-30 18:31
61歲女客服經理遭裁員 她轉戰網路創業做烘焙2019-10-01 15:16
韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展2019-09-30 16:54
繼告「韓粉」後 高市議員黃捷又說自己被威脅了2019-10-01 15:59
台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸2019-09-30 18:31
不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲2019-09-30 18:29
台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗2019-10-01 11:06
聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善2019-09-30 16:59
吃喝玩樂「違法」預算過關？ 中市藍營批審計處睡著了2019-10-01 13:46
華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨2019-10-01 10:57
影／北市吉林街水門太晚開 汐止交通大亂塞車到崩潰2019-10-01 15:24
留言