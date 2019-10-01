駕駛注意！北市萬華一帶水門 最快下午4點打開

2019-10-01 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風米塔帶來豐厚雨量，台北市今天上班上課， 由於部分河濱公園積淤嚴重，導致疏散門暫不開啟，又加上北市府有條件開放周邊紅、黃線臨停，導致今天上午尖峰時刻，在萬華區、華中橋附近一帶嚴重塞車，惹來不少民怨。

台北市水利處表示，經廠商緊急清淤，從華中橋至市民大道的四扇疏散門，預計今天下午3點半至4點，將陸續打開，除了汽、機車道開放通行，河濱公園內的停車場也能使用。

但位於文山區的三扇水門，包括景美1、2、3，今天恐怕仍無法打開。台北市水利處表示，景美一帶的河濱沒有汽、機車道，僅有自行車道，目前已交通順暢為優先，但何時打開疏散門暫無期程。