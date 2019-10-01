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士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理

2019-10-01 13:51聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北士林夜市9月下旬傳出有文林路與大東路口一攤水果攤坑遊客引來輿論批評。圖／聯合...
台北士林夜市9月下旬傳出有文林路與大東路口一攤水果攤坑遊客引來輿論批評。圖／聯合報系資料照片
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台北士林夜市9月下旬傳出有文林路與大東路口一攤水果攤坑遊客引來輿論批評，今天北市議會財建委員會，議員也質疑市府「沒有決心」，才問題重現沒改善，更建議市場處應對惡質攤販採取更嚴厲處理方式；市場處長陳庭輝表示，事發後已加強執法、宣導一周，以後水果攤再出現標價不清、坑客情況者，將直接沒入攤車，今後每周也會持續抽查。

士林夜市9月又有水果攤坑遊客，賣出1袋1089元的水果，市府雖依交通法規罰攤販1200元，卻遭質疑罰得不痛；市議員王鴻薇在財建委員會中就質疑市場處，過去夜市水果攤坑陸客、如今換韓國客，根本沒改進。

議員洪健益則說，他對一般流動攤販沒有意見，但面對惡質攤販，市府應採用更嚴厲的手法，不是只用占用道路、食品衛生、環境整潔等方式去處罰；西門町近來也有流動攤販，該管理也應注意，避免未來像士林夜市一發難以收拾。

議員林世宗表示，他知道士林夜市水果攤有不少攤是同一個老闆，只是針對一攤取締而沒從重點去處理，他保證不久將來又會發生，市場處應「要有決心」，連結產業局、警察局等局處擬出有效辦法處理不肖攤販，「別讓2%攤販影響夜市98%的商譽」。

對此，陳庭輝表示，士林夜市約有7家水果攤是流動攤販，上周強力執法至今，沒再發現惹出1袋水果1089元爭議的攤商，後續若發現將沒入攤車，而其他水果攤有2家標價不清開罰後已改善，最近每天稽查都沒發現問題，同時也持續向水果攤宣導，今天起只要有標價不清、坑客的情況，其他水果攤也比照辦理，沒入攤車，市場處與警方每周將持續稽查。

陳庭輝也說，士林夜市有不少無證攤販，確實是歷史包袱，目前無證且沒參加自治組織的攤販超過200個，將輔導攤販加入其他自治組織或找意見領袖另創自治組織，藉此列管，以便後續溝通管理；至於西門町主要是商圈，都是店面店居多，但也有一些流動攤販，具體數量仍待清查，評估如何列管。

台北士林夜市9月下旬傳出有文林路與大東路口一攤水果攤坑遊客引來輿論批評。圖／聯合...
台北士林夜市9月下旬傳出有文林路與大東路口一攤水果攤坑遊客引來輿論批評。圖／聯合報系資料照片
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今天北市議會財建委員會，議員質疑市府「沒有決心」處理士林夜市水果攤問題，才問題重...
今天北市議會財建委員會，議員質疑市府「沒有決心」處理士林夜市水果攤問題，才問題重現沒改善。記者翁浩然／攝影
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今天北市議會財建委員會，議員質疑市府「沒有決心」處理士林夜市水果攤問題，才問題重...
今天北市議會財建委員會，議員質疑市府「沒有決心」處理士林夜市水果攤問題，才問題重現沒改善。記者翁浩然／攝影
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