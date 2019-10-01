世界棒球經典賽瞄準大巨蛋？體育局：看都審進度

2019-10-01 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



美國職棒大聯盟與國際棒球總會舉辦的「世界棒球經典賽」，為國際棒壇最大的比賽，傳言有意在台北大巨蛋舉行2021年的比賽。台北市議員苗博雅今天上午在教育部門質詢此事，體育局長李再立表示，美國職棒聯盟代表9月19日拜訪柯市長，表達在台北舉辦的意願，但因賽事緊湊，只能辦在有室內場館的大巨蛋，聯盟方最晚11月發布賽事消息，但大巨蛋能否如期完工仍有疑義，「如果大巨蛋在那之前（11月）通過都審審查，就會說可能，如果沒有通過就說不可能。」

苗博雅表示，美方接洽在台北辦世界棒球經典賽，如果有這件事，聯盟方何時拜訪？會面層級是什麼？舉辦時間是在2021年3月，如果沒有大巨蛋，可辦嗎？如果條件不符，那要怎麼樣才能符合條件？既然大巨蛋不一定蓋得完，有沒有B計畫爭取這項國際賽事？

李再立回應，9月19日美國職棒大聯盟與國際棒球總會拜會柯市長，有提到2訴求，包括2021年3月要舉辦世界棒球經典賽，條件是因為賽程緊湊，不願意冒天氣的風險，希望以大巨蛋作為場地，但因不確定大巨蛋會不會好，市長說，現在在都市審議階段無法確認時程，如果審查通過，遠雄預估工期是1年半，但審查何時通過不可預估。