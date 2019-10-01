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台大開南創客聯盟獲獎 立下探勘技術新里程碑

2019-10-01 13:32聯合報 記者張世杰╱即時報導

由台灣大學、開南商工組成的「台大開南創客聯盟」，耗時5年，研發「物體透視監測儀」新發明，透過接收大地的電磁波，可以探勘地底下的環境、物質，還能檢測建築物安全結構，立下探勘技術的新里程碑，在今年的「台灣創新技術博覽會」發明競賽，獲得銀牌和特別獎的殊榮，更早吸引國際關注，目前發明團隊已跟日本東京大學合作，向日本申請專利也獲核准。

以往分析地下環境、地層下陷等，必須仰賴探勘或打井，相當耗時耗力。發明團隊的開南商工研發組長、台灣創新發明交流總會副總會長張丕白表示，透過「物體透視監測儀」，可以接收大地的電磁波，根據不同波形及頻率，再將訊號放大一百萬倍，就能分析地下環境。

張丕白指出，未來的應用相當多元，例如地下管線有無破損、地層有無下陷等，也能檢測建築物安全結構，甚至探測地下的寶石、礦物及石油，未來實務操作也能運用在救災。

「2019年台灣創新技術博覽會」日前在台北世貿一館盛大展出，同時舉辦發明競賽，吸引近200家公司行號及大專院校參賽，「台大開南創客聯盟」獲得佳績，拿下銀牌和特別獎的殊榮。

針對新發明的突破，張丕白表示，研究耗時5年，台大負責軟體、系統分析、野外探勘，開南則是硬體研究，以前的半導體技術不夠成熟，花了很多時間去改進及突破，並提到「物體透視監測儀」大小跟便當盒差不多，人員方便攜帶，也能裝在空拍機。

「物體透視監測儀」除了在今年7月獲得國內專利，也吸引國際關注，張丕白指出，已和東京大學接觸合作，之前向日本申請專利也獲核准，目前「物體透視監測儀」已運用在彰化溪州、宜蘭礁溪、屏東四重溪等地，團隊也報名今年底的香港國際發明展，希望慢慢打開國際知名度。

由台灣大學、開南商工組成的「台大開南創客聯盟」，耗時5年，研發「物體透視監測儀」...
由台灣大學、開南商工組成的「台大開南創客聯盟」，耗時5年，研發「物體透視監測儀」新發明，在今年「台灣創新技術博覽會」發明競賽獲獎。圖／開南商工提供
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