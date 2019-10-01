親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！10人送醫5失蹤

綠地變金屬？游淑慧批山豬窟復育地發電效益低

2019-10-01 13:25聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市環保局將前身是山豬窟垃圾掩埋場的山水綠生態公園打造為「台北能源之丘2.0」，今年2月啟用。環保局上午在市議會警衛委員會進行工作報告，議員游淑慧指出，生態公園被插上大面積的太陽能板，很多居民都反對綠地變金屬，且她發現，3000多坪的市有土地面積，廠商給市府的回饋金一年約50萬，等於1年的1坪才收165元，1個月一坪只租13.7元，沒有效益可言。

能源之丘2.0所產的電由廠商賣給台電，隨後併入台電發電網，調配到市電提供民用，游淑慧也質疑，台北能源之丘2.0與大同公司旗下公司的勝陽能源合作簽約，但去年傳出大同發生財務危機，雖然環保局6月說不受影響，但7月大同綠能解散，雖然勝源是大同的「孫公司」，其實也背負母公司的負債，市府現在是否了解該公司的財務狀況？

環保局官員指出，能源之丘2.0占地1.5公頃，其中占用到綠地約是1公頃，今年1到8月發電共65萬度，以每度5.3374計算，其中10.1％，屬於回饋金，要交給環保局，一年大約估計50萬元。

但游淑慧指出，廠商所發的電，不是給市府使用，而是賣給台電，一年一坪才收165元，效益太低，且台北市花在山豬窟復育的預算非常多，三千多坪的綠地變成金屬地。若發電都回饋給市府，她沒意見，但是賣給台電，且市有地租給廠商，一個月一坪只租13.7 元，這是什麼什麼合約？

環保局長劉銘龍表示，電只能賣給台電，是因全案是公私協力的案子，市府零出資，廠商預先花成本建置設備 ，市府只出地。至於效益低，因屬掩埋場的復育地，下面埋的是垃圾，才用來發電，且整個掩埋場面積是21公頃，只是把其中一小部分做綠能發電，對整體的復育地形象，也可以提升。

北市環保局上午在市議會警衛委員會進行工作報告。記者楊正海/攝影
北市環保局上午在市議會警衛委員會進行工作報告。記者楊正海/攝影
分享
台北能源之丘2.0的綠能發電。 記者曾吉松／攝影
台北能源之丘2.0的綠能發電。 記者曾吉松／攝影
分享

台電游淑慧

相關新聞

射鵰也曾是禁書 新北圖書館「致自由返校禁書展」

2019-10-01 13:23

華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨

2019-10-01 10:57

板橋浮洲首座公共立體停車場！ 月底前開放免費停車

2019-10-01 13:28

新北首創！3項工廠登記服務可以超商送件

2019-10-01 12:34

貢寮福隆新玩法 來趟田寮洋綠網小旅行了解當地生態

2019-10-01 12:19

十分瀑布公園 10月起開放到下午5點

2019-10-01 12:15

侯友宜施政報告改期 議會：17日將討論時程

2019-10-01 11:57

中低收嬰幼兒全額補助！新北輪狀病毒疫苗今開打

2019-10-01 11:27

米塔颱風遠離 北市蔬菜到貨量較休市前多

2019-10-01 09:30

台上爵士台下美食對決 逢甲冠軍小吃v.s.東京最強豬排

2019-10-01 07:43

白天風雨小 雙北百貨、影城湧人潮

2019-10-01 00:25

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

新北大都會公園抓寶 5停車場暫停開放

2019-10-01 00:13

里長大小聲／侯鈞瀚 爭取設置溜冰場

2019-09-30 23:41

拚招商 新北26筆用地今標售

2019-09-30 23:29

里長大小聲／服務里民 楊玉堂抓漏、換燈泡…萬事通

2019-09-30 23:17

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10

北市公費疫苗 流感延後分批開打 肺炎全年無休

2019-09-30 12:51
看更多

熱門文章

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場

2019-10-01 10:56

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰

2019-09-30 16:52

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘

2019-09-30 17:32

影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43

韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展

2019-09-30 16:54

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善

2019-09-30 16:59

內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包

2019-09-30 18:31

台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46

高市推台鐵轉乘公車優惠 10月1日起實施

2019-09-30 14:59

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06

華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨

2019-10-01 10:57

南市公有市場聯合促銷落幕 17天送60萬張刮刮卡

2019-09-30 15:01

新北大都會公園抓寶 5停車場暫停開放

2019-10-01 00:13

照顧老人家 社區診所、藥局和超商都更友善了

2019-09-30 13:46

雲林偶戲節 黃俊雄解謎史艷文、藏鏡人恩怨

2019-09-30 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top