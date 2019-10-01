綠地變金屬？游淑慧批山豬窟復育地發電效益低

2019-10-01 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市環保局將前身是山豬窟垃圾掩埋場的山水綠生態公園打造為「台北能源之丘2.0」，今年2月啟用。環保局上午在市議會警衛委員會進行工作報告，議員游淑慧指出，生態公園被插上大面積的太陽能板，很多居民都反對綠地變金屬，且她發現，3000多坪的市有土地面積，廠商給市府的回饋金一年約50萬，等於1年的1坪才收165元，1個月一坪只租13.7元，沒有效益可言。

能源之丘2.0所產的電由廠商賣給台電，隨後併入台電發電網，調配到市電提供民用，游淑慧也質疑，台北能源之丘2.0與大同公司旗下公司的勝陽能源合作簽約，但去年傳出大同發生財務危機，雖然環保局6月說不受影響，但7月大同綠能解散，雖然勝源是大同的「孫公司」，其實也背負母公司的負債，市府現在是否了解該公司的財務狀況？

環保局官員指出，能源之丘2.0占地1.5公頃，其中占用到綠地約是1公頃，今年1到8月發電共65萬度，以每度5.3374計算，其中10.1％，屬於回饋金，要交給環保局，一年大約估計50萬元。

但游淑慧指出，廠商所發的電，不是給市府使用，而是賣給台電，一年一坪才收165元，效益太低，且台北市花在山豬窟復育的預算非常多，三千多坪的綠地變成金屬地。若發電都回饋給市府，她沒意見，但是賣給台電，且市有地租給廠商，一個月一坪只租13.7 元，這是什麼什麼合約？