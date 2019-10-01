射鵰也曾是禁書 新北圖書館「致自由返校禁書展」

2019-10-01 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市蘆洲集賢分館搭「返校」風潮，10月份特別推出「致自由—返校禁書展」，還透過封條及標語的場景布置。圖／新北市蘆洲集賢分館提供 分享 facebook 不就是看了幾本書而已？新北市蘆洲集賢分館搭「返校」風潮，10月份特別推出「致自由—返校禁書展」。著名印度詩人泰戈爾「漂鳥集」、俄國作家屠格涅夫「父與子」、日本學者廚川白村「苦悶的象徵」，甚至連金庸小說「射鵰英雄傳」都曾經是禁書；該展依照「禁書理由」，展出「返校」電影中及當時的其中150本禁書。

因為偷看一本書、參加一場讀書會，就會有生死攸關的風險？近來返校掀話題，到底「讀什麼書」會「有問題」？集賢分館指出，「返校」電影中提到的「漂鳥集」、魯迅翻譯的「苦悶的象徵」，還有作曲家鄧雨賢創作的歌曲「雨夜花」，都是當時的禁書及禁歌。

蘆洲集賢分館主任陳樺萱表示，為了讓讀者在看完電影之後，能更了解那一段誓死捍衛言論自由的年代，書展依照昔日的「禁書理由」分類，分為左翼作家、共產主義、自由思想、俄國文學等類別，邀讀者認識過往歷史脈絡，更不忘對民主與自由的追求。

「致自由—返校禁書展」10月份將於蘆洲集賢分館展出150本曾經在黑暗中悄悄流傳的禁歌、禁書，除了「返校」電影中出現的書籍。

包括魯迅「狂人日記」、沈從文「邊城」、朱光潛「給青年的十二封信」、托爾斯泰「戰爭與和平」、歐威爾「動物農莊」、泰戈爾「新月集」等中外禁書，及巴金、錢鍾書、老舍、豐子愷等人的文學作品，詳情可至新北市立圖書館網站查詢，或洽詢電話：(02)8283-1792。