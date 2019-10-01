貢寮福隆新玩法 來趟田寮洋綠網小旅行了解當地生態

2019-10-01 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



有別於人流眾多的福隆海水浴場，今年10、11月周末，新北市農業局推出田寮洋生態小旅行，總計4梯次，讓民眾有機會可以深度自然生態探索，到貢寮除了到海邊玩沙、追團或海邊自拍，也真正了解這裡的居民、生物與地理氣候。

隱身貢寮一隅的田寮洋，總區域範圍約70公頃，有沼澤、水田、旱田、草澤及樹林等各種地貌，是林務局國土生態綠網重點區域。

新北市政府及羅東林區管理處委託在當地發展多年的人禾環境倫理發展基金會，辦理田寮洋綠網小旅行，讓民眾拿起「窺箱」走入野溪，用傷害最小的方式對水中生物進行觀察，可以發現魚蝦蟹會依自然排列的石頭與水勢找到最佳安身之所；也可拎著望遠鏡出發，千里跋涉、看見多樣的冬候鳥正成群降落。

農業局表示，人禾環境倫理發展基金會依田寮洋重要生態價值規劃兩種主題分別是巡圳與水域生物觀察及友善農事協作與鳥類觀察。每梯次最多40人，才能使瞭解生物與環境的深度之旅與地方原本的生活節奏互不衝突。報名請點此。