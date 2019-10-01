十分瀑布公園 10月起開放到下午5點

2019-10-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北觀旅局指出，中央氣象局今上午5時30分解除米塔陸上颱風警報，預計今中午12點重新對外開放。另外即日起至明年5月，十分瀑布公園進入冬季時間，開放時間從每日上午9點到下午5點，最後入園時間為閉園前30分鐘。