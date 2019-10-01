中低收嬰幼兒全額補助！新北輪狀病毒疫苗今開打

2019-10-01 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



為避免嬰幼兒感染輪狀病毒，最有效的預防是接種疫苗，但整個療程2劑約4千元，目前中央並未補助。新北市長侯友宜指示，衛生局，從今天起凡設籍低收、中低收入戶且出生滿6至24周嬰幼兒，攜兒童健康手冊及健保卡、低收、中低收證明，到衛生所免費口服疫苗，預計千餘名嬰幼兒受惠。

輪狀病毒除了會引起嬰幼兒嘔吐、腹瀉、發燒，甚至還可能嚴重水瀉須住院治療，且因感染力極強，恐引起全家感染。

侯友宜強調，經濟弱勢族群常因醫療資訊不足、經濟狀況不佳等因素，以致家中幼童是感染輪狀病毒的高危險群，而治療輪狀病毒感染，最有效的方式就是口服輪狀病毒疫苗，可降低感染的風險及住院率，希望藉由補助來減輕弱勢家庭醫療費用支出。

新北市衛生局長陳潤秋指出，輪狀病毒主要傳染途徑為食物及飲水污染，以及體液傳染，嬰幼兒感染後會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，嚴重者病程長達10天，常須住院治療。是5歲以下嬰幼兒嘔吐、腸胃炎及嚴重腹瀉的主因。