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華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨

2019-10-01 10:57聯合報 記者郭頤╱即時報導

颱風米塔離去，台北市今天上班上課，卻傳出交通大打結，尤其萬華區、華中橋附近塞車有感，有民眾在臉書粉絲團抱怨，該路段部分水門未開，加上周邊紅、黃線仍開放臨停，根本塞到爆，上班遲到快一小時；記者透過Google Maps實測，發現至早上9點，環河南路二段仍「紅一片」，顯示交通壅塞。

對此，台北市水利處表示，颱風米塔造成部分河濱公園積淤嚴重，汽、機車道都是淤泥，考量行車安全，從華中橋到淡三疏散門一帶，目前部分疏散門仍是關閉中，封閉的河濱公園包括華中、雙園、延平等。

台北市水利處也說，已經請廠商儘速評估狀況，最快中午完成評估，希望盡量在下班尖峰時刻前，開放全數疏散門及河濱公園。

交通局科長科長王湮筑表示，由於萬華部分水門外河濱公園遭水淹沒，垃圾、淤泥堆積，水門尚未開啟，因此水門周邊區域8公尺以上道路，紅、黃線仍可停車。目前水利處已委託廠商儘速將垃圾、淤泥清除，待水門開啟後，將同步公告紅黃線恢復管制時程，同時恢復路邊停車格收費。

交通警察大隊組長胡谷展表示，已請轄區分局、交通分隊增派警力至水門周邊道路疏導車流，並針對倂排車輛加強驅離。他說，雖然紅、黃線仍可停車，還是呼籲民眾盡量找到合法停車空間，兼顧車流順暢，待交通局公告紅、黃線恢復管制後，將開始進行車輛拖吊，請駕駛人務必注意。

對於今早交通大打結，一名市府官員坦言，基於安全問題無法開放疏散門及河濱，但河濱公園內又設置上百席停車位，若不開放紅、黃線臨停，民眾又沒有地方停車，結果路邊臨停造成塞車，這確實是比較尷尬的狀況。

颱風米塔造成部分河濱公園積淤嚴重，汽、機車道都是淤泥，考量行車安全，從華中橋到淡...
颱風米塔造成部分河濱公園積淤嚴重，汽、機車道都是淤泥，考量行車安全，從華中橋到淡三疏散門一帶，目前部分疏散門仍關閉中，包括華中、雙園、延平等。圖／北市水利處提供
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颱風米塔造成部分河濱公園積淤嚴重，汽、機車道都是淤泥，考量行車安全，從華中橋到淡...
颱風米塔造成部分河濱公園積淤嚴重，汽、機車道都是淤泥，考量行車安全，從華中橋到淡三疏散門一帶，目前部分疏散門仍關閉中，包括華中、雙園、延平等。圖／北市水利處提供
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記者透過Google Maps實測，發現至早上9點，環河南路二段仍「紅一片」，顯...
記者透過Google Maps實測，發現至早上9點，環河南路二段仍「紅一片」，顯示交通壅塞。圖／記者張世杰截攝
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