台上爵士台下美食對決 逢甲冠軍小吃v.s.東京最強豬排

2019-10-01 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



來自東京的「MAiSEN邁泉豬排」，主打筷子就能夾斷的軟嫩豬排。圖／台中市文化局提供 分享 facebook 2019台中爵士音樂節即將在10月11日登場，每年吸引上百萬樂迷朝聖！除了台上的爵士樂手隨時即興JAM一下，台下的美食攤位區今年也網羅了台、日、德、義等各種異國風味美食，讓爵士樂之旅除了滿足心靈也填飽五臟廟！

今年的美食攤位各個都大有來頭、競爭激烈，吸引近50家美食業者報名，包含逢甲冠軍小吃激旨燒鳥、餐飲龍頭王品、引入多個美式餐飲品牌的赫士盟集團、以及飲料界霸主50嵐、東京最強豬排邁泉、以及多家台中在的五星飯店等均報名爭取攤位，經過嚴苛的條件審查及抽籤後，共選出25家美食攤位，其中最受矚目的是甫獲得網友票選「逢甲小吃第一名」的「激旨焼き鳥」對上「東京最強豬排」的「MAiSEN邁泉豬排」！

「激旨焼き鳥」專賣日式創意串燒和炸牡蠣、唐揚雞等炸物，擁有逢甲小吃冠軍的頭銜絕非浪得虛名，每天座無虛席，排再久也要吃到，其中肉類與水果結合的串燒更是店內招牌明星商品。這次首度進駐爵士音樂節，要用最有在地特色的日式串燒，呈現給爵士樂迷。

另來自東京的「MAiSEN邁泉豬排」，主打筷子就能夾斷的軟嫩豬排，變身成適合野餐的口袋三明治與樂迷一起搖擺！在日本，邁泉豬排的招牌邀內之排三明治一年賣出的三明治可以疊成兩座101的高度！厚實的豬排外層裹滿獨門醬汁，沒有太多油脂，吃起來卻格外軟嫩多汁且絲毫不乾柴；口袋三明治裡除了豬排還有一顆半熟蛋，一口咬下，濃郁的蛋黃便會緩緩溢出，浸滿鬆軟的吐司。還沒吃過「東京最強豬排」，就來爵士音樂節嘗鮮吧！

台中爵士音樂節17年來不只是台中市民最期待的年度音樂慶典，也是台灣和國際爵士音樂交流的橋樑，美食方面也逐年朝著接軌國際邁進。僅有25家的美食攤位，來自美墨、義大利、阿根廷、德國、日本等地的異國料理雲集，從披薩、德式香腸、雞翅包飯到火烤牛排等應有盡有，使民眾可以品嘗到世界各地優質特色餐點。

除美食之外，台灣招牌的手搖飲也進駐現場，包含供應各式手搖經典飲品的霸主50嵐，以及由藝人丫頭創立，新崛起的文青飲品「不要對我尖叫日常茶間」，漸層色的絕美系飲品也是IG上的熱門品項。

10月爵士搖擺台中，不管是不是樂迷，在11日到20日的音樂節期間到市民廣場及勤美綠園道享受浪漫迷人的秋夜微風，屬於台中的生活情調邀請全國民眾一同來體驗。