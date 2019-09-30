南港驚傳土石滑落 北市派員處理無封路

2019-09-30 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風米塔襲台，氣象局預測，雨量及風勢預計入夜後增強，台北市南港區舊莊街驚傳土石滑落災情，北市府緊急派員處理，所幸無人傷亡、封路；台北市大地處表示，目前全市列管的土石流潛在區共計50處，目前雨量未達民眾撤離標準，有接獲零星土石滑落、樹木倒塌通報，皆立即派員赴現場了解、排除，也無封路狀況。

台北市舊莊里長張瑞芳表示，這幾天頻繁下雨，可能土石鬆軟、含水量太高，今天早上就有里民通報，指邊坡有土石滑落狀況，北市府也派員排除、協助把泥土剷掉。

張瑞芳提到，她的里位於山區，有被列管土石流潛勢區，其中一戶住家有開墾狀況，市府單位考量安全試圖勸離，但該戶表達意願不高。

台北市大地處指出，舊莊街確實有接獲土石滑落通報，但位於民眾自家後院，沒有影響公共安全，北市府雖無法替私人住家處理，但仍有協助搭建臨時護坡、鋪設帆布，目前也無封路。

根據台北市災害應變中心統計，截至今晚6點半，共接獲4件土石崩落、4件土石流，皆以處理；台北市大地處表示，全市列管的土石流潛勢區總共50處，目前雨量未達民眾撤離標準。