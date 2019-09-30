因應台商回流 新北標售26筆土地盼吸引廠商進駐

2019-09-30 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



因應台商回流及產業用地需求增加，新北市地政局今在新北市府進行標售新莊北側知識產業園區、林口新市鎮第三期市地重劃區等多筆產業和住宅用地，盼吸引更多廠商進駐，帶動周邊發展。

地政局明上午9時30分進行新莊北側知識產業園區區段徵收區8筆、二重疏洪道兩側附近地區8筆、林口新市鎮第三期（三、四區）4筆及金山地區6筆等市地重劃區，共26筆土地標售開標作業。

新北市地政局區段徵收科長鄭景汎表示，這次標售區域中，新莊北側、二重及林口3大開發區與機場捷運線串聯，除了可聯通雙北兩大生活圈外，還能滿足通勤、遊憩及產業需求。

為因應台商回台投資所需產業用地，釋出的新莊北側知識產業園區開發面積約26.57公頃，其中，4筆產業專用區面積共5.84公頃，占開發區總面積近22%，每平方公尺22.3萬至24.7萬元起標，預計吸引物流、生技醫療、電子及資通訊、綠色能源、機械設備、金屬製品製造等產業進駐。

由於新莊北側知識產業園區位於新莊副都心、頭前重劃區北側，東側鄰近三重都市計畫區，又可連接原五股工業區之新北工業園區，此外，還鄰近中山高速公路、機捷、環狀線、特二號快速道路及東西向快速道路八里新店線，交通便捷。藉著聚集效應帶動產業發展，並吸引更多廠商進駐。