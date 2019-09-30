潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市政府觀光旅遊局定明天起，在台中市知名自行車道潭雅神綠園道全線實施試辦禁行電動自行車行駛3個月，潭雅神綠園道為自行車專用道，目前公告禁止汽、機車通行，因近來地方民意反映常有許多民眾騎乘電動自行車高速亂竄，且不遵守速限規定，已嚴重影響自行車騎乘安全，明天勸導一個月後，第2個月將開罰，違規者罰300到600元不等。

台中市觀光旅遊局局長林筱淇表示，潭雅神綠園道試辦禁止電動自行車相關執行方式，地方民意代表、里長、自行車租賃業者都表示支持與肯定，本局已潭雅神綠園道施作中、英、泰、越南及印尼文等5種語系的禁止騎乘電動自行車告示牌面計77處，並請台中市政府交通局公告，10月1日起在潭雅神綠園道實施試辦禁行電動自行車行駛3個月，視執行成效再行檢討調整。

觀旅局說，為維繫休憩安全與品質，交通局於107年10月11日召開研商電動自行車禁止行駛本市自行車道可行方案會議，會議決議：「因電動自行車違規超速取締不易，故先就潭雅神自行車專用道公告禁止行駛電動自行車3個月，視執行成效再行檢討」；觀旅局另於108年5月16日辦理說明會，觀旅局預定自108年10月01日起依據「道路交通管理處罰條例規定」第5條規定：「為維護道路交通安全與暢通，公路或警察機關於必要時，得就下列事項發布命令：一、指定某線道路或某線道路區段禁止或限制車輛、行人通行，或禁止穿越道路，或禁止停車及臨時停車。」