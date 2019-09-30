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北市公費疫苗 流感延後分批開打 肺炎全年無休

2019-09-30 12:51聯合報 記者翁浩然╱即時報導

衛生署宣布今年公費流感疫苗受世界衛生組織（WHO）延遲選株影響，將延後1個月於11月15日起分批開放施打；北市公費流感疫苗過去約在10月開打，且可由各里長申請社區接種服務，但今年因應延遲選株影響，疫苗初期到貨量可能較少，除配合中央政策延後到11月，社區接種服務也延後到明年1月12日，在此前只能到醫療院所施打。

衛生局表示，北市從105年起，每年約提供60萬到70萬株公費流感疫苗；今年WHO為讓疫苗預測更精準而延遲選株，導致各大藥廠製作疫苗進度也延後，北市除開放施打期程延後，初期疫苗到貨量可能也較少，因此配合中央政策分三階段陸續開放不同族群施打。

首先是今年11月15日起，開放學生族群包含國小到高中職、專一到專三學生；12月8日起則是65歲上長者及6個月以上到國小學齡前的嬰幼兒；明年元旦起則是其他公費接種對象，如孕婦、6個月內嬰兒父母親、安養長照機構的受照顧者與工作者、重大傷病者、50到64歲成年人等。

然而，初期不能在社區就近接種公費流感疫苗，三階段都只能先到醫療院所施打，也讓部分民眾抱怨距離遠不方便等。

衛生局疾管科長余燦華表示，疫苗供貨預計明年1月才較充足，因此供各里申請的社區接種服務將延後到明年1月12日，11月會先進行需求調查；流感流行期約每年11月到隔年3、4月，通常高峰期是在春節前後，因此今年雖延後接種，仍有預防效果。

另外，余燦華也說，每年配合流感疫苗推行的肺炎鏈球菌疫苗，全年都可接種，但11月起的冬天才是好發季節，為預防對長者易造成嚴重併發症且死亡率高的侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），65歲以上長者，應趕在11月前，先接種1劑公費疫苗，接種後約需2周才會產生足夠抗體；北市近年推廣疫苗接種後，IPD每十萬人口發生率已從105年的2.41人逐年減至去年1.41人。

余燦華說，北市現在有提供設籍北市、從未施打過23價肺炎鏈球菌疫苗的65歲以上長者（原住民族為55到64歲）免費1劑肺炎鏈球菌疫苗；民眾也可上「台北市預防接種資訊系統」(https://vaccine.health.gov.tw/)線上輸入身分證字號、出生年月日來查詢是否符合施打資格。

北市公費流感疫苗過去約10月開打且提供社區接種服務，今年受WHO延遲選株影響，疫...
北市公費流感疫苗過去約10月開打且提供社區接種服務，今年受WHO延遲選株影響，疫苗初期到貨量可能較少，整體將延到11月施打，社區接種服務則延至明年1月12日。圖／北市衛生局提供
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流感疫苗北市衛生局

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