教師駐點偏鄉 佩服孩子自律

2019-09-29 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



屏東信義國小老師黃慧娟（站立者）投入偏鄉服務，今年到新北市平溪區十分國小。 圖／新北市教育局提供 分享 facebook

新北市永和區秀朗國小老師戴慧茹南下到嘉義縣山區的豐山實驗教育學校及仁和國小擔任「訪問老師」，除了帶領學生記錄即將消逝的樟腦產業故事，也體認到要調整自己從重視「老師的教」，轉為重視「學生的學」。

新北市自105學年度教育部開始試辦「教學訪問教師計畫」，已有16名教師參與，到全台其他縣市的偏鄉小校教學，也有7名來自外地的教師輔導新北偏鄉學校。

新北市教育局表示，該計畫是邀請一般地區國中小正式教師或退休教師到偏遠學校駐點1年，除促進各地區教學交流外，也能彌補偏鄉學校師資結構不足的問題。

新北市永和區秀朗國小老師戴慧茹（前排藍衣）今年到嘉義縣山區的豐山實驗教育學校及仁和國小教學。 圖／新北市教育局提供 分享 facebook

戴慧茹是105至107學年度參與計畫的教師之一，她在教學過程中，發現當地樟腦產業近乎沒落，就帶領學生拜訪當地最後一位90歲的「腦丁」（開採樟腦的工人）陳良祿，將快消逝的樟腦產業故事傳承下來，她也從中體認到要調整自己從重視「老師的教」，轉為重視「學生的學」。

另一名來自屏東信義國小的老師黃慧娟今年也投入偏鄉服務，她暑假來到新北市平溪區十分國小，她說，開學日一早就可以看到孩子提早到校，並主動到操場上活絡筋骨，上課鐘聲一響，就會馬上背起書包回到教室，「自律」的態度讓她非常欽佩。

黃慧娟說，學校還有一群認真的老師，不僅只是循教科書規畫的教課，還犧牲休息時間備課，找尋更適合十分國小孩子們的教學方式，她從這群老師身上看見創新的可能。