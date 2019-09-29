為孩子封路遊戲 三峽親子玩瘋了

2019-09-29 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北三峽區的大學風呂社區管委會，昨封街讓大小朋友拋下手邊的3C產品，直接在馬路上玩起來。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

在馬路上溜冰、塗鴉、打水仗是什麼感覺？新北三峽區的大學風呂社區管委會，昨天封街讓大小朋友拋下手邊的3C產品，直接在馬路上玩起來，就連多日的大雨也在昨天上午暫緩，甚至出大太陽，在場小朋友幾乎「玩瘋了」。

大學風呂社區管委會主委池元正說，半年前開始籌劃並找贊助單位，由於這個社區很年輕、有活力，希望大小朋友都可以出來走一走，不要每天都只是讓小朋友玩手機，希望能夠上街，跳格子、塗鴉發揮創意。

「為孩子封路遊戲」昨天在三峽大義路上從學勤路封街至學府路，雙向車道均封閉，各單位準備攤位讓孩子盡情遊玩，路口的馬路就是畫布，許多小朋友席地而坐拿起粉筆塗鴉，還有人畫上跳格子，讓所有人同樂。

大學風呂社區的大小朋友直接在馬路上玩起跳格子。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

社區管委會也與立委服務處、環我特色公園行動聯盟、警消等多個單位合作，不僅有7公尺高、14公尺長的巨型滑水道，還有在地直排輪教學、水球大戰、消防體驗等，另有地震體驗車、子宮頸抹片車等到現場，提供相關安全、健康資訊。

新北三峽區的大學風呂社區管委會昨封街讓小朋友在馬路上玩，市議員廖宜琨、立委蘇巧慧、吳琪銘也一同參加。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

主辦之一的立委蘇巧慧說，這社區有很多年輕家庭，辦活動是希望讓一家人共享親子時光，第一屆封街遊戲是大家有錢出錢、有力出力，結合社區才舉辦成功，希望未來有更多社區加入，也歡迎新北市府一起投入為孩子封路遊戲。

大學風呂社區封街，讓大小朋友直接在馬路上玩起來。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

立委吳琪銘說，本來擔心萬一活動遇到下雨，但一早天氣就很好，許多小朋友都來參加，也讓大型滑水道等項目照常運行；市議員廖宜琨也說，參加活動不僅玩樂，也要記得維持無痕家園，帶走垃圾成為有意識公民。