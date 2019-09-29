急煞車猛起步…北市公車乘客摔傷年年增

台北市公車路網密集，乘客摔傷事件時有所聞，根據北市府公運處統計，去年公車乘客摔傷事件高達的232件，今年截至8月底止有135件。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

公車乘客摔傷事件時有所聞，據台北市府公運處統計，去年公車乘客摔傷事件高達232件，今年截至8月底也有135件；另北市公車近3年來闖紅燈與紅燈違規右轉件數，一路從105年的111件，攀升至107年483件，暴增近5倍，遭質疑司機的安全教育有問題。

對此，公運處表示，近3年來人口老化嚴重，確實有部分駕駛沒有調整過去10幾年的開車習慣，會再加強安全教育，並適時檢討評鑑配分比重。

北市交通局統計，台北市聯營公車總計14家業者、290條路線、3000多輛公車，公車路網相當密集，但乘客摔傷事件也年年成長，105年198件，隔年增加至201件，去年暴增到232件，今年截至8月底有135件；此外，公車司機闖紅燈及紅燈違規右轉件數也從105年的111件，攀升至107年的483件，「漲幅」驚人。

市議員潘懷宗質疑，交通局針對公車業者的評鑑標準，違反道路交通管理處罰條例僅占評分比重的3％，低得可憐，難怪公車司機近來闖紅燈、紅燈右轉都沒在怕。

公運處表示，公車司機闖紅燈、趕時間開車，這部分很大取決於業者的內控機制、人車調度，會再和業者商量，相關違規紀錄也會納入公車評鑑機制。

新北市方面，公車業者近年來自主訓練駕駛擔任乘客，互相體驗平穏度，藉此改善平時沒注意的駕駛問題。