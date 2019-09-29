米塔颱風靠台更近 林右昌：明午後達停班課標準

2019-09-29 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



中央氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸上警報，米塔已增強至輕颱上限，預計明天會以中颱之姿逼近台灣。

中央氣象局表示，米塔暴風半徑已擴大為180公里，未來強度不排除持續增強，明天米塔距離台灣最近，風雨愈晚愈明顯。

基隆市政府氣象團隊指出，今天晚上預測路徑又靠台灣更近，對基隆影響加大，預計明天下午5點多接觸基隆，10月1日清晨離開，但適逢大潮，要嚴防低漥地區淹水。