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不斷更新／米塔颱風逼近！北北基明停班課 全台情況看這裡

米塔颱風靠台更近 林右昌：明午後達停班課標準

2019-09-29 22:03聯合報 記者吳淑君╱即時報導

中央氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸上警報，米塔已增強至輕颱上限，預計明天會以中颱之姿逼近台灣。

中央氣象局表示，米塔暴風半徑已擴大為180公里，未來強度不排除持續增強，明天米塔距離台灣最近，風雨愈晚愈明顯。

基隆市政府氣象團隊指出，今天晚上預測路徑又靠台灣更近，對基隆影響加大，預計明天下午5點多接觸基隆，10月1日清晨離開，但適逢大潮，要嚴防低漥地區淹水。

基隆市長林右昌晚上9點主持災害會報表示，根據風力，雨量，明天中午過後基隆已達到停班停課標準，但他還要跟新北，北市討論後，10點前宣布北北基是否停班停課。

基隆市長林右昌主持災害會報，指出明天下午過後已達停班停課標準。記者吳淑君/攝影
基隆市長林右昌主持災害會報，指出明天下午過後已達停班停課標準。記者吳淑君/攝影
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基隆市長林右昌主持災害會報，接到一通神密電話。記者吳淑君/攝影
基隆市長林右昌主持災害會報，接到一通神密電話。記者吳淑君/攝影
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基隆停班停課氣象局

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