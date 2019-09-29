因應米塔颱風 北市開放部分疏散門周邊紅黃線停車

2019-09-29 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



因應米塔颱風來襲，北市中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門從今天晚上8點開始實施只出不進，交通局今晚表示，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，同步開放疏散門部分周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費。

交通局指出，開放紅黃線停車範圍包含松山區濱江街、撫遠街、塔悠路部分區段，以及三民路、塔悠路、民權東路（不含）、健康路所圍區域；中山區則是基湖路部分路段及基湖路112、120、145、151、157、166巷。

至於士林區為中正路及承德路四段、五段部分區段；萬華區大致為康定路、萬大路、西藏路、中華路二段所圍區域，但區域內快速道路、環河南路、萬大路部分區段等則不包含；大同區則是涼州街、市民大道（不含）、延平北路、環河北路所圍區域。

交通局表示，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以利搶救災車輛通行；當中法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道等仍禁止臨時停車，計程車招呼站、專用停車格也維持原規定使用；恢復紅黃線禁止停車管制時間將另行公告，相關問題也可電洽市民熱線1999。