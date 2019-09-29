北市營養午餐違規案件多 議員批教育局把關出問題

2019-09-29 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員王浩調閱資料發現，從2015年2018年，全市12家供餐的盒餐廠商，不合格次數高達112次，但其中衛生稽查不合格次數達5次以上者，竟有7家，比例近6成，但這些廠商還是連年得標，質疑教育局把關、篩選機制似乎出了問題。圖／報系資料照 分享 facebook 校園食安事件備受各界關注，不過台北市議員王浩調閱資料發現，從2015年2018年，北市總計發生過18起疑似食物中毒案件，但根據北市府稽查記錄卻發現，全市供餐的盒餐廠商總計12家，不合格次數高達112次，但其中衛生稽查不合格次數達5次以上者，竟有7家，比例近6成，但這些廠商還是連年得標，質疑教育局把關、篩選機制似乎出了問題。

對此，北市教育局表示，每年和衛生局等相關局處做聯合稽查，若有疑似食物中毒案件等，都會把評鑑項目提供給學校做參考，後續也會持續努力為學生的營養午餐做把關。

根據衛生局統計，2015年至2018年，北市各級學校總計發生18起疑似食物中毒案件，食物中毒患者高達919人，換算下來，平均每年發生超過4起校園食物中毒案件，其中又以國中居冠，總計8件。

王浩表示，依照食安法相關規定，針對供應學校午餐的廠商，每月至少要做1次衛生稽查，並定期針對食材或餐盒進行抽驗，但實際對照近四年盒餐廠商的衛生稽查紀錄卻發現，各家廠商不合格次數竟高達112次，其中有7家廠商不合格次數超過5次。

王浩表示，甚至還有部分廠商，每季的衛生稽查都不合格；另包括大安高工、大直高中在內，北市有多所學校的午餐供應來源，是來自新北的盒餐廠商，但北市對新北的盒餐廠商卻沒有稽查權，供餐品質形同完全無人把關。

王浩質疑，北市衛生稽查頻頻不合格的7家廠商中，有5家過去四年曾發生過疑似食物中毒案件，甚至還有廠商發生食物中毒校數多達5家，但這些廠商居然還可以連年得標，質疑教育局根本就是便宜行事，篩選廠商機制出了問題，要求教育局應更積極督導各校食安管理工作。

對此，教育局表示，每年都會把稽查不合格的名單提供給學校，作為評選依據；另每年也會和衛生局、產發局等相關局處做跨局處食安稽查，中央也會稽查，各自依照不同法令對廠商做糾正，因此不合格次數，並不一定全數都代表是廠商衛生部份不合格。

教育局強調，會持續努力為學生營養午餐把關，包括營養午餐評選、查核也會持續精進。