印尼蔡依林開唱 新北廣場嗨翻天

2019-09-29 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北勞工局指出，「印尼文化嘉年華」邀請到「印尼蔡依林」的動感舞后Zaskia Gotik壓軸登台。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北勞工局與駐台北印尼經濟貿易代表處今在新北市民廣場舉辦「印尼文化嘉年華」，新北勞工局指出，邀請到「印尼蔡依林」的動感舞后Zaskia Gotik壓軸登台。許多印尼朋友見到Zaskia Gotik出場，氣氛立刻嗨到最高點，並拿起手機捕捉畫面。

「APA KABAR」新北市長侯友宜以印尼語向全場問候，侯友宜說，印尼是台灣重要的經濟貿易及文化夥伴，感謝4萬多名印尼勞工及新住民朋友對新北市的付出，希望大家把新北市當作第2個故鄉。

印尼駐台代表Didi Sumedi也說，印尼文化嘉年華讓印尼朋友們能抒解思鄉情懷，也呼籲印尼朋友們，努力工作回饋及遠離毒品。

侯友宜以印尼傳統黃薑飯祈福儀式，表達對印尼朋友的尊敬及感恩之意，新北勞工局也準備傳統迎賓舞蹈CENDRAWASIH、傳統武術PENCAK SILAT表演、移工樂團表演以及傳統服裝秀「MILA BUTIK」。