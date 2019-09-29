提前退休投身公益 公司奉上2倍退休金

2019-09-29 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北讓愛走動關懷協會理事長邱大信，49歲從銀行的協理退休後創立協會、食物銀行，全面性照顧服務弱勢家庭，不過他提前退休並未有退休金，決定寫信給董事長表明「餘生要到教會服務，奉獻給弱勢家庭」，反而獲得2倍的退休金與每年健檢費用。

邱大信原在第一銀行服務，被挖角到民營銀行後接任經理一職，到職時卻發現辦公空間凌亂，第二天一早進辦公室整理，還親自帶上手套刷馬桶，辦公室內職員議論紛紛，一星期過後所有職員也自動自發整理，分行業績也從吊車尾，竄升全國第一。

忙於工作的邱大信卻忽略家庭，妻子罹癌後由他要接孩子下課，但他卻沒發現孩子已經就讀國中，還跑到國小，由於蠟燭兩頭燒，最後自己也罹癌，邱大信說，對於生命與家庭有深刻體認，決定提前退休投身公益。

邱大信說，當時被人事單位警告可能沒有退休金，於是親筆寫信給當時的董事長，也引用聖經，表明自己的餘生要奉獻給弱勢家庭，沒想到董事長不僅批可退休，還給了2倍的退休金，以及每年的健檢費。

退休後的邱大信成立「讓愛走動關懷協會」、「33銀髮俱樂部」，也與家樂福文教基金會合作成立「1919食物銀行」，對於失親家庭的孩子，協助找老師來加強課業輔導，也為獨居老人送餐洗澡，老人院、護理之家、監獄都有他服務的身影。

邱大信說，有次前往位於5樓的訪視個案，婦人見到她眼淚直流，原來是寒假期間，孩子無法將學校帶回剩下的營養午餐當晚餐，趕緊再拿幾份物資過去。但最重要的還是個案的改變，曾有婆媳關係不好，也因觀念改變，關係也跟著改變。