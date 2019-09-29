親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

米塔暴風圈將觸陸！氣象局晚上8時30分發陸警

中職／彭政閔引退賽首打席滾地球出局 兄弟1:0領先

提前退休投身公益 公司奉上2倍退休金

2019-09-29 17:15聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北讓愛走動關懷協會理事長邱大信，49歲從銀行的協理退休後創立協會、食物銀行，全面性照顧服務弱勢家庭，不過他提前退休並未有退休金，決定寫信給董事長表明「餘生要到教會服務，奉獻給弱勢家庭」，反而獲得2倍的退休金與每年健檢費用。

邱大信原在第一銀行服務，被挖角到民營銀行後接任經理一職，到職時卻發現辦公空間凌亂，第二天一早進辦公室整理，還親自帶上手套刷馬桶，辦公室內職員議論紛紛，一星期過後所有職員也自動自發整理，分行業績也從吊車尾，竄升全國第一。

忙於工作的邱大信卻忽略家庭，妻子罹癌後由他要接孩子下課，但他卻沒發現孩子已經就讀國中，還跑到國小，由於蠟燭兩頭燒，最後自己也罹癌，邱大信說，對於生命與家庭有深刻體認，決定提前退休投身公益。

邱大信說，當時被人事單位警告可能沒有退休金，於是親筆寫信給當時的董事長，也引用聖經，表明自己的餘生要奉獻給弱勢家庭，沒想到董事長不僅批可退休，還給了2倍的退休金，以及每年的健檢費。

退休後的邱大信成立「讓愛走動關懷協會」、「33銀髮俱樂部」，也與家樂福文教基金會合作成立「1919食物銀行」，對於失親家庭的孩子，協助找老師來加強課業輔導，也為獨居老人送餐洗澡，老人院、護理之家、監獄都有他服務的身影。

邱大信說，有次前往位於5樓的訪視個案，婦人見到她眼淚直流，原來是寒假期間，孩子無法將學校帶回剩下的營養午餐當晚餐，趕緊再拿幾份物資過去。但最重要的還是個案的改變，曾有婆媳關係不好，也因觀念改變，關係也跟著改變。

新北社會局長張錦麗說，邀請邱大信到局內分享生命故事，雖然罹癌化療，卻忘記自身肉體疼痛，勉勵所有人懂得付出與感恩。

新北讓愛走動關懷協會理事長邱大信（左）拿食物銀行的麵包給里長，再贈給社區的弱勢家...
新北讓愛走動關懷協會理事長邱大信（左）拿食物銀行的麵包給里長，再贈給社區的弱勢家庭。圖／邱大信提供
分享
邱大信（左）與家樂福文教基金會合作成立「1919食物銀行」，協助弱勢家庭。圖／新...
邱大信（左）與家樂福文教基金會合作成立「1919食物銀行」，協助弱勢家庭。圖／新北社會局提供
分享

退休金弱勢家庭罹癌

相關新聞

北市查核公廁 18處初檢不夠清潔挨罰

2019-09-29 14:37

停班課？米塔逼近新北5區恐淹水 侯友宜：10點宣布

2019-09-29 17:36

Uber條款影響 新北假日計程車考照到考率超高

2019-09-29 16:18

為農漁民量身訂做 新北獨有免費健檢報名開跑

2019-09-29 16:10

封街塗鴉馬路、打水仗 孩子玩瘋了

2019-09-29 13:42

移民署推新住民免費電腦課程 製作VR、LINE貼圖

2019-09-29 13:29

連日降雨買氣弱 北市批發市場菜價今創1個多月新低

2019-09-29 13:28

收垃圾併排停車危險 清潔隊盼社區收運點整併

2019-09-29 13:01

秋意漸濃 台北市至德園蓮荷仍在賞味期

2019-09-29 12:11

自爆正在寫書 陳佩琪：棒球是我的最愛

2019-09-29 12:03

坐擁淡水河美景 新北BOT滬尾文藝休閒園區開幕

2019-09-29 11:21

輔大醫院成立2周年 運動醫學中心今開幕

2019-09-29 11:11

自爆沒收過幾張卡片 柯文哲：我是毒舌派教授

2019-09-29 10:14

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

北市今年A1事故60死 機車占32人

2019-09-29 00:08

北市府降商特區回饋金 學者：重演大彎北案

2019-09-29 00:03

條通商圈酒吧市府擬降回饋金 最快年底上路

2019-09-28 23:58

師鐸獎／養育2學障兒 李鳳華更懂包容、分享專業

2019-09-28 23:53

迎國慶旗海飄揚 新北要掛萬面旗

2019-09-28 23:46

帶毛寶貝挑戰500障礙賽 一起瘦身增感情

2019-09-28 23:12

「在荊棘的路上 守候特教生」 她獲優良特殊教育人員

2019-09-28 23:07

影劇界常借景 空軍三重一村未來辦活動將收費

2019-09-28 22:48

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

師鐸獎得主李鳳華 一雙學障兒讓她更懂包容

2019-09-28 16:16

影╱勇敢跳萬里「蟹蟹舞」 有機會獲價值7777元鱻蟹宴

2019-09-28 15:46

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

今天山區豪雨不斷 員山子下午今年第三次分洪

2019-09-28 15:22

民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21

台南身障者就博會60多廠商參與 提供5百多職缺

2019-09-28 14:52

毛寶貝動健康　愛牠也要一起運動　

2019-09-28 14:51

布袋戲國寶江賜美帶團 「孟婆‧湯」感動世界偶戲節

2019-09-28 13:37

青年交通公園寓教於樂 交通局盼提升使用量

2019-09-28 12:30

迎接國慶 新北懸掛萬面國旗祝賀國家生日

2019-09-28 12:08

生態博覽會大安森林公園登場 70團體展攤

2019-09-28 11:53
看更多

熱門文章

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40

成大爆發今年第一起 校園群聚感染登革熱

2019-09-29 12:09

台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00

米塔颱風逼近台灣 林右昌急忙從法國飛回來

2019-09-29 09:47

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

中秋節吐司沒吃完14天後沒發霉 親友：千錘百鍊木乃伊

2019-09-29 11:50

【即時短評】台中州廳「延程序之亂」 盧秀燕怎接招？

2019-09-28 21:24

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15

2019桃園農博會今日開幕 5大亮點展現台灣農業魅力

2019-09-28 15:45

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

到河床撿塑膠袋創作 基隆女孩手工飾品挺進歐洲市場

2019-09-29 10:04

嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15

韓國瑜重視祭孔大典 臉書直播全天18萬次觀看

2019-09-29 00:11

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

教師證10元暢遊阿里山 享森林浴、看山嵐繚繞

2019-09-29 08:58

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

大里益民路學校多公車少 10月1日起131公車増停4站

2019-09-29 10:16

2個小時撿菸蒂5000根 三義彩繪天梯無菸場所大諷刺

2019-09-29 14:06

台中電廠火力全開？ 台電回應了...

2019-09-29 11:51

綠島「越獄」路跑千餘人參賽 有跑友全家穿囚服迎曙光

2019-09-29 11:13

上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

2019-09-29 10:49

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

韓國瑜看「返校」 基進批蹭熱度

2019-09-28 23:30

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

自爆沒收過幾張卡片 柯文哲：我是毒舌派教授

2019-09-29 10:14

若2燃氣機組上缐 台電：台中電廠114年起空汙大降

2019-09-29 12:29

桃園農博會開幕 5大主題16展館

2019-09-29 00:00

時力女議員黃捷遭辱罵 警方尚未接獲報案

2019-09-28 18:35

理科媽媽的堅強！相信專業陪女兒走過抗癌路

2019-09-28 18:17

輔大醫院成立2周年 運動醫學中心今開幕

2019-09-29 11:11

陸客不來／民宿兼副業 大家「比氣長」

2019-09-28 23:30

坐擁淡水河美景 新北BOT滬尾文藝休閒園區開幕

2019-09-29 11:21

新榮戲院易主…嘉市府喊話新買主：盼轉型藝文空間

2019-09-28 23:44

韓國瑜看返校遭諷 高市府：勿政治操作

2019-09-28 18:29

影／祭孔不拔智慧毛 民眾仍爭搶這東西

2019-09-28 21:38

國1新增設蘆興南路交流道動工 可望紓解南崁壅塞

2019-09-29 15:20

迎接108年中華民國生日 左眷村插國旗108面旗海飄揚

2019-09-29 09:26

迎國慶旗海飄揚 新北要掛萬面旗

2019-09-28 23:46

叫阮第一名／黃玉婷將塑料變珠寶 賣進歐洲

2019-09-28 22:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top