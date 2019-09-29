為農漁民量身訂做 新北獨有免費健檢報名開跑

2019-09-29 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



符合健檢資格的農漁民長者可至農漁會報名參加。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 新北市政府為照護農漁民長者健康，連續10年舉辦全國唯一為農漁民量身訂做的免費健康檢查服務，今年還多加肺及心血管檢查，即日起至11月30日止，符合資格者可向戶籍所在地的農漁會報名參加健檢，名額有限。

根據衛福部統計，2018年國人10大死因中，第1名為癌症，又以肺癌居癌症死亡排行之首，第2名為心血管疾病，新北市農業局與新北市立聯合醫院團隊合作，除了累積農漁民健檢資料庫、參考每年國人10大死因檢討健檢項目，並引進最新檢查方式，讓疾病預防無死角。

除了高血壓、高血糖、高血脂三高外，代謝症候群、低劑量肺癌電腦斷層篩檢（CT）也包含在健檢項目內，今年還新增「心血管鈣化指數分析」，以高階快速電腦斷層掃描儀，進行非侵入性、不打顯影劑的心臟掃描，依據血管上的鈣化沉積狀況，早期發現心肌梗塞風險，並提早接受治療。

新北限定的農漁民長者免費健檢已連續辦理10年，只要設籍在新北市、今年7月31日或之前年滿50歲以上，並具有農漁會會員或農保資格的農友，每2年可以免費報名參加健檢。新北市農業局提醒，今年預計提供4500個健檢名額，但主要依據各農漁會所統計的人數。

農漁會將統計戶籍所在地符合資格者，並統一寄信詢問參加意願，符合申請條件的民眾，即日起至11月30日止，可前往農漁會報名；若去年已免費參加過的農友，今年將不會收到農漁會的信件，也無法參加免費健檢，堅持進行健檢，需額外付費辦理其他的健檢。