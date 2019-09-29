北市查核公廁 18處初檢不夠清潔挨罰

2019-09-29 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局每年查核公廁品質，今年1到8月查核2萬1614座次，共有18座公廁被發現有衛生清潔不足的情況，依廢棄物清理法開罰1200元罰鍰；18座公廁經環保局要求限期改善，複查後才合格，其中如花木市場地下停車場、八德立體停車場及中油加油站南港站公廁品質改善後還精進為特優級。

環保局針對北市列管的7572座公廁，依「推動公廁文化及整潔品質提升檢查表」查核評分，其中95分以上特優級；86到94分優等級；76到85分是普通級，75分以下則是加強級或改善級。

環保局指出，這次遭告發開罰的18座公廁都是初評75分以下的加強級，開罰指導後才改善，其中3座改善後大翻身成為特優級；其他改進後絕大多數如中山堂地下停車場辦公室、中山堂地下停車場、萬芳公園、景美運動公園、直興市場、光復市場等都有優等級。