北市查核公廁 18處初檢不夠清潔挨罰
北市環保局每年查核公廁品質，今年1到8月查核2萬1614座次，共有18座公廁被發現有衛生清潔不足的情況，依廢棄物清理法開罰1200元罰鍰；18座公廁經環保局要求限期改善，複查後才合格，其中如花木市場地下停車場、八德立體停車場及中油加油站南港站公廁品質改善後還精進為特優級。
環保局針對北市列管的7572座公廁，依「推動公廁文化及整潔品質提升檢查表」查核評分，其中95分以上特優級；86到94分優等級；76到85分是普通級，75分以下則是加強級或改善級。
環保局指出，這次遭告發開罰的18座公廁都是初評75分以下的加強級，開罰指導後才改善，其中3座改善後大翻身成為特優級；其他改進後絕大多數如中山堂地下停車場辦公室、中山堂地下停車場、萬芳公園、景美運動公園、直興市場、光復市場等都有優等級。
環保局表示，除告發要求場館單位或業者改善公廁品質外，環保局也會辦理清掃學習活動，輔導待提升的公廁管理單位及清潔人員，加強清潔維護技能，精進清掃工作；同時要求各列管公廁維護管理單位，明確調查公廁使用頻率高低時段，於使用人潮較多時段應加密清潔頻率，特別是人潮出入頻繁之公共場所如公園、市場、交通場站、觀光景點等，以維持全天各時段均整潔，達到不髒、不濕、不臭的品質。
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