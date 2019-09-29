封街塗鴉馬路、打水仗 孩子玩瘋了

2019-09-29 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北三峽區的大學風呂社區管委會與立委蘇巧慧、吳琪銘等人，今在北大社區舉辦第一屆「為孩子封路遊戲」活動，原本接連幾天大雨狀況無法解除，不過今早三峽出現大太陽，也讓現在許多孩子拿起粉筆在大馬路塗鴉，甚至玩起打水仗，幾乎「玩瘋了」。

大學風呂社區管委會主委池元正說，半年前開始籌畫並開始找贊助單位，由於這社區很年輕、有活力，希望大小朋友都可以出來走一走，不要每天都只讓小朋友玩手機，希望能夠上街玩、跳格子、塗鴉發揮創意。

「為孩子封路遊戲」從三峽區的學勤路封街至學府路，各單位準備攤位讓孩子盡情遊玩，路口還有許多小朋友席地而坐進行塗鴉，更有人在馬路上溜冰，還有小朋友打水仗，全身濕透玩樂。

吳琪銘說，本來擔心萬一活動遇到下雨，但一早天氣就很好，許多小朋友都來參加，也讓原本大型滑水道等項目照常舉行；市議員廖宜琨也說，參加活動不僅玩樂，也要記得維持無痕家園，帶走垃圾成為有意識公民。