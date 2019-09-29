移民署推新住民免費電腦課程 製作VR、LINE貼圖

2019-09-29 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



移民署推動「建構新住民數位公平機會計畫」，提供新住民免費電腦課程，並舉辦創新活動「e起鬥陣來VR!」，讓新住民朋友動手親子共學製作屬於自己的VR眼鏡，進行VR科技體驗。

移民署表示，今年度新住民免費電腦提供16門資訊實體課程，包含8門熱門課程、4門進階課程及4門實作課程，課程內容包含熱門Office軟體、Line貼圖設計、最夯行動應用，還有手作機器人、智慧手表課程等，希望新住民善用科技力量充實自己，提升自信心。

移民署署長邱豐光表示，移民署推動「建構新住民數位公平機會計畫」提供新住民免費電腦課程，連家住偏遠地區的新住民也不用擔心，因為計畫中還特別規畫「把課程送到家門口」的服務，提供行動學習車開設行動教室。「新住民數位資訊e網」也提供線上學習課程、直播課程及電子書，只要加入會員就可以透過電腦、平板及手機隨時隨地免費學習，另外移民署還提供平板租借服務，完成租借預約，平板立即宅配到您家，30天10G網路流量，讓新住民也能利用平板，在家數位學習，生活更便利！。

除此之外，移民署還建置新住民交流平台，提供多元文化介紹及蒐集各項就業、教育等資訊，讓台灣民眾與新住民互相了解風俗與文化，並舉辦各項網路活動。