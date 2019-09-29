收垃圾併排停車危險 清潔隊盼社區收運點整併

2019-09-29 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



垃圾車在北市巷弄收垃圾常因巷弄較窄、路邊有車停放，導致收垃圾時得並排停車或只能短暫停留，除有人車爭道風險，也有大樓住戶趕不及丟垃圾而抱怨；北市府環保局企業工會今年向市長柯文哲反映，希望減少社區臨停收運點，統整為定時收運點來避免問題，柯也指示環保局研議改善；北市環保局表示，現行垃圾車停靠點約4023處，約350多處臨停點有並排問題，將持續與地方討論，是否移除停車格或統整定時收運點。

北市環保局統計，現有4023個垃圾收運點，多數為臨時停靠3分鐘左右的路段、路口，其中僅230多處規畫為定時定點的垃圾收運區，讓垃圾車停放較久的時間，供民眾有較多反應時間丟垃圾。

北市環保局企業工會理事長蔣萬金表示，臨時停靠收運點在社區巷弄，往往有路幅窄的單行道、兩側有停車等情況，如民生西路、錦西街等巷弄，導致停車收垃圾時可能影響交通、並排停車，有民眾、清潔隊員穿梭巷弄還會碰上想超越垃圾車的汽機車而車人爭道；垃圾車也因此不敢久停，又常有大樓住戶搭電梯下樓就3分鐘，來不及倒垃圾而抱怨。

蔣萬金指出，他今年因此又向柯反映，希望整併清運點，讓社區沿路多處臨停收垃圾的情況，改為1個里3、4個定時收運點的方式來解決問題，視情況每個點可停靠5到10分鐘甚至更長；除減少民眾、清潔隊員與車爭道的風險，居民也不易錯過丟垃圾時間，可較悠閒、當成運動。