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秋意漸濃 台北市至德園蓮荷仍在賞味期

2019-09-29 12:11聯合報 記者張世杰╱即時報導

天氣秋意漸濃，位於台北市故宮博物院旁的至德園公園，目前還可以欣賞荷蓮美景，台北市公園處表示，園內伴著幽幽小徑及潺潺溪流，更顯詩畫意境，荷花池畔中擁有大王蓮，以及挺立的粉白色荷花，隨著秋風搖曳生姿，想欣賞蓮荷的美景盛況，可以來趟至德園公園。

台北市公園處長陳榮興表示，民國84年國立故宮博物院為美化園區四周，以及提供市民遊客優質的休憩場，建置至德園公園，中國園林風格及荷花池為整座公園最大特色，每到夏日時節荷花盛開之際，皆吸引了大批的攝影及植物愛好者，前來一親荷花芳澤。

除了荷花之外，至德園荷花池內還有睡蓮，有別於荷花及荷葉的出水挺立，睡蓮貼著水面，隨著水漪盪漾，展現不同的風情，紫、紅、粉、白色的繽紛花色，豐富了池中景色。

台北市公園處園藝管理所主任賀綺華補充，至德園的最大的特點在於古典的中國園林式造景，恰好與鄰近的故宮博物院相互輝映，工作人員每年冬季頂著寒意，涉水入池進行播種及育苗，待初春新葉露出水面展出綠意後，繼續進行拔草、施肥及清除外來種等繁複的工作。

公園處補充，逛完國立故宮博物院後，不妨再走到至德園公園體驗古色古香的中國園林風，一賞荷蓮的清新脫俗之美，抓住夏天的尾巴。

天氣秋意漸濃，位於台北市故宮博物院旁的至德園公園，目前還可以欣賞荷蓮美景。圖／台...
天氣秋意漸濃，位於台北市故宮博物院旁的至德園公園，目前還可以欣賞荷蓮美景。圖／台北市公園處提供
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天氣秋意漸濃，位於台北市故宮博物院旁的至德園公園，目前還可以欣賞荷蓮美景。圖／台...
天氣秋意漸濃，位於台北市故宮博物院旁的至德園公園，目前還可以欣賞荷蓮美景。圖／台北市公園處提供
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天氣秋意漸濃，位於台北市故宮博物院旁的至德園公園，目前還可以欣賞荷蓮美景。圖／台...
天氣秋意漸濃，位於台北市故宮博物院旁的至德園公園，目前還可以欣賞荷蓮美景。圖／台北市公園處提供
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荷花故宮北市

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