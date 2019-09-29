親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

疑心肌梗塞 高捷副總賀新清晨跑步後猝死

一生必訪…這機場遊客比乘客還多

自爆正在寫書 陳佩琪：棒球是我的最愛

2019-09-29 12:03聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

昨天是中職人氣王「恰恰」彭政閔的球員生涯引退賽，球迷、隊友都深感不捨，本身也是「兄弟象」球迷的台北市長柯文哲太太陳佩琪今則是在臉書上表示，不知從何時開始變成忠實象迷的，只記得台灣從有職棒開始，全家人本來挺時報鷹，時報鷹解散後，就都挺兄弟象。

陳佩琪還說，曾有一段時間，兄弟的「三劍客」是她最喜歡的球星組合，彭政閔誤擊電箱受傷的那一段時間，我們全家都很關心，每次兄弟出賽，總會先看看打序，看看他今天是否出賽，也會關心象隊的季成績和年度總成績。

陳佩琪表示，不知道從什麼時候開始喜歡棒球的，依稀記得小時候爸爸常帶著全家看球賽，久而久之規則都搞懂了，越看越入迷，還可以當起評論員。

陳佩琪說，記得小學時，國人很迷三級棒球賽，每到威廉波特少棒賽的比賽時刻，半夜家裡總是燈火通明，媽媽準備很多點心，全家人不睡覺的守在電視機前看清晨兩點的球賽，就是為了分享自己球隊得冠軍的喜悅。記得某年總冠軍賽，中華隊敗在尼加拉瓜的強投上，盛竹如主播都忍不住在鏡頭前掉淚，這些片段直到現在都讓她記憶猶新。

陳佩琪說，近年國人漸漸把焦點從三級棒球轉到職棒身上，自己也變成中職的球迷。下班後最放鬆的活動，就是吃完晚餐後，和家人一起坐在電視機前看球賽，所以她帶領小孩看球賽，就像小時候爸爸帶領我們看球賽一樣，久而久之，小孩們也都喜歡棒球，假期偶爾也帶小孩去天母或新莊球場看球。

不過陳佩琪也說，先生有時早下班回家，看到全家(除他一人外)一起在看棒球，看到精采畫面時，還會抓狂式的喊叫，他總會說不會花三小時看球，跟他講比賽結果就好，這時通常是比賽快結束了，大家眼睛盯著電視機，沒人會搭理他。

陳佩琪也自爆，指自己正在寫書，但還沒出版，裡頭就有一章是寫到「我們家的休閒娛樂」，寫了將近一萬字，其中就談到棒球，「因為這是我的最愛」。

台北市長柯文哲太太陳佩琪今則是在臉書上表示，不知從何時開始變成忠實象迷的，只記得...
台北市長柯文哲太太陳佩琪今則是在臉書上表示，不知從何時開始變成忠實象迷的，只記得台灣從有職棒開始，全家人本來挺時報鷹，時報鷹解散後，就都挺兄弟象。圖／擷取自陳佩琪臉書
分享

陳佩琪柯文哲

相關新聞

自爆沒收過幾張卡片 柯文哲：我是毒舌派教授

2019-09-29 10:14

收垃圾併排停車危險 清潔隊盼社區收運點整併

2019-09-29 13:01

米塔颱風帶來豪雨 幾米月亮地景暫撤離

2019-09-29 12:44

影/陳菊透露小英總統宜蘭支持度 領先韓國瑜至少20趴

2019-09-29 12:41

秋意漸濃 台北市至德園蓮荷仍在賞味期

2019-09-29 12:11

坐擁淡水河美景 新北BOT滬尾文藝休閒園區開幕

2019-09-29 11:21

輔大醫院成立2周年 運動醫學中心今開幕

2019-09-29 11:11

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

北市今年A1事故60死 機車占32人

2019-09-29 00:08

北市府降商特區回饋金 學者：重演大彎北案

2019-09-29 00:03

條通商圈酒吧市府擬降回饋金 最快年底上路

2019-09-28 23:58

師鐸獎／養育2學障兒 李鳳華更懂包容、分享專業

2019-09-28 23:53

迎國慶旗海飄揚 新北要掛萬面旗

2019-09-28 23:46

帶毛寶貝挑戰500障礙賽 一起瘦身增感情

2019-09-28 23:12

「在荊棘的路上 守候特教生」 她獲優良特殊教育人員

2019-09-28 23:07

影劇界常借景 空軍三重一村未來辦活動將收費

2019-09-28 22:48

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

師鐸獎得主李鳳華 一雙學障兒讓她更懂包容

2019-09-28 16:16

影╱勇敢跳萬里「蟹蟹舞」 有機會獲價值7777元鱻蟹宴

2019-09-28 15:46

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

今天山區豪雨不斷 員山子下午今年第三次分洪

2019-09-28 15:22

民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21

台南身障者就博會60多廠商參與 提供5百多職缺

2019-09-28 14:52

毛寶貝動健康　愛牠也要一起運動　

2019-09-28 14:51

布袋戲國寶江賜美帶團 「孟婆‧湯」感動世界偶戲節

2019-09-28 13:37

青年交通公園寓教於樂 交通局盼提升使用量

2019-09-28 12:30

迎接國慶 新北懸掛萬面國旗祝賀國家生日

2019-09-28 12:08

生態博覽會大安森林公園登場 70團體展攤

2019-09-28 11:53

新北市長侯友宜賀重陽 致贈長者敬老金

2019-09-28 11:29

台北孔廟今祭孔 Q版孔子毛巾吸睛

2019-09-28 10:45

烘咖啡豆焦味變空汙？台北市每年投訴逾百件

2019-09-28 07:20
看更多

熱門文章

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

米塔颱風逼近台灣 林右昌急忙從法國飛回來

2019-09-29 09:47

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

林智堅趣味「返校」謝師恩 祝福所有老師教師節快樂

2019-09-28 16:10

錫安國度使徒中心動工 未來可成新竹宗教新地標

2019-09-28 14:40

【即時短評】台中州廳「延程序之亂」 盧秀燕怎接招？

2019-09-28 21:24

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

基隆基金一路落石騎士摔傷 議員指有安全威脅促改善

2019-09-28 14:38

2019桃園農博會今日開幕 5大亮點展現台灣農業魅力

2019-09-28 15:45

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

全國重機大會師 二千輛重機停放西螺大橋超吸睛

2019-09-28 15:49

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15

韓國瑜重視祭孔大典 臉書直播全天18萬次觀看

2019-09-29 00:11

成大爆發今年第一起校園群聚感染登革熱

2019-09-29 12:09

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

中秋節吐司沒吃完14天後沒發霉 親友：千錘百鍊木乃伊

2019-09-29 11:50

教師證10元暢遊阿里山 享森林浴、看山嵐繚繞

2019-09-29 08:58

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

今天山區豪雨不斷 員山子下午今年第三次分洪

2019-09-28 15:22

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

林右昌爸爸拉手風琴一把罩 與台電送暖博愛仁愛之家

2019-09-28 16:40

林姿妙祭孔大典遲到 幕僚道歉

2019-09-28 14:59

民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

到河床撿塑膠袋創作 基隆女孩手工飾品挺進歐洲市場

2019-09-29 10:04

大里益民路學校多公車少 10月1日起131公車増停4站

2019-09-29 10:16

本土劇用九柑仔店熱播嘉義縣觀光追劇專車起跑！

2019-09-28 14:27

上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

2019-09-29 10:49

韓國瑜看「返校」 基進批蹭熱度

2019-09-28 23:30

時力女議員黃捷遭辱罵 警方尚未接獲報案

2019-09-28 18:35

理科媽媽的堅強！相信專業陪女兒走過抗癌路

2019-09-28 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top