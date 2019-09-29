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坐擁淡水河美景 新北BOT滬尾文藝休閒園區開幕

2019-09-29 11:21聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市政府與財政部國有財產署合作的開發案「淡水滬尾文藝休閒園區」今舉辦開幕典禮，打造首座結合生態、旅遊、藝文、餐飲、娛樂、住宿的新型態休閒園區，不但成為新北青春山海線重要景點，也落實「招商一條龍」精神。

位於淡水老街與漁人碼頭中間、雲門舞集附近的淡水滬尾文藝休閒園區，為地上6層、地下3層的建物，包含多功能藝術展場、將捷金鬱金香酒店及禮萊廣場百工百貨，總面積2.16公頃。

新北市長侯友宜今前往現場參加開幕典禮表示，淡水區富含歷史、文化及觀光資源，許多藝術家以淡水為根基進行創作，如著名的淡水老街、紅毛城、忠烈祠及滬尾砲台等，都是淡水吸引國內外旅客的重要觀光資源。

滬尾文藝休閒園區位於淡水觀光重要地理位置，結合北海岸觀光旅遊線的重要地點，對於延伸淡水地區整體的文化觀光發展軸線具有指標性的意涵。

除了發展觀光外，市府也積極推動淡水交通建設，於2018年通車的淡海輕軌綠山頭線，今年底從沙崙至漁人碼頭的第一期藍海線也即將完工，並經過滬尾文藝休閒園區。

另，銜接淡水及八里的淡水大橋也預計在2024年完成，完工後，除了能提升大眾運輸的功能，大幅減短淡水河兩岸通勤的時間，也能作為淡海新市鎮的聯外新走廊。

新北市長侯友宜（中）今早參加新北BOT「淡水滬尾文藝休閒園區」開幕典禮。記者胡瑞...
新北市長侯友宜（中）今早參加新北BOT「淡水滬尾文藝休閒園區」開幕典禮。記者胡瑞玲/攝影
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新北BOT「淡水滬尾文藝休閒園區」今舉辦開幕典禮。記者胡瑞玲/攝影
新北BOT「淡水滬尾文藝休閒園區」今舉辦開幕典禮。記者胡瑞玲/攝影
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新北市長侯友宜（左三）今早參加新北BOT「淡水滬尾文藝休閒園區」開幕典禮。記者胡...
新北市長侯友宜（左三）今早參加新北BOT「淡水滬尾文藝休閒園區」開幕典禮。記者胡瑞玲/攝影
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淡水河漁人碼頭

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