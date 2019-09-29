輔大醫院成立2周年 運動醫學中心今開幕

2019-09-29 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



輔仁大學附設醫院今天舉行二周年院慶活動，同時輔大醫院運動醫學中心也正式開幕，可提供整合型運動員照護，新北市長侯友宜、台灣電力公司電董事長楊偉甫等人也到場參與。侯友宜表示，輔大醫院是新北市非常重視的醫療體系一環，提供新泰五林地區急重症醫療的資源。

輔大醫院院長王水深指出，輔大醫院2017年9月開幕，開創很多里程碑，開院3個月完成第一台心臟手術成功；去年8月營養部通過食品衛生安全最高等級HACCP及ISO22000國際認證；12月通過醫院評鑑、教學醫院評鑑；今年7月引進亞洲第一台臨床使用的微創手術機器人手臂紳漢系統，「每個里程碑，是對輔大醫院的鼓勵和警惕，也會繼續努力。」

侯友宜表示，當時擔任副市長時期就督導輔大醫院的籌備，新北市以擁有輔大醫院為榮，也是政府非常重視的醫療體系一環，擔負新莊、泰山、五股、樹林等溪北地區急重症醫療的角色，兩年來成長快速，也在市民中樹立良好的口碑，期待與輔大醫院一起為市民打造健康的生活環境。

今天除了是輔大醫院二周年院慶外，同時運動醫學中心也正式開幕，台灣電力公司也到場簽約運動醫學合作意向。輔大醫院運動醫學中心設置在醫院四樓，包括尖端骨科手術、國際級運動傷害防護與訓練、運動心理諮商、運動營養評估等高階醫療設備，也會跨科別整合醫生會診能，提供整合型運動員照護。