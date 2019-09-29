米塔颱風逼近台灣 林右昌急忙從法國飛回來
今年第18號颱風米塔昨天生成，中央氣象局今天上午8時30分發布海上警報，最快今天晚間發布陸上警報，明天影響最劇烈，率團到法國考察的基隆市長林右昌擔心颱風災情，決定提前返台，今天早上已回來了，下午3點主持米塔颱風災害準備會議。
中央氣象局報員陳伊秀說，今天上午8時，米塔颱風在恆春東南東邊800公里左右海面上，未來路徑目前看來會「往台灣靠過來」，朝西北西前進中。
這幾天接連大雨，基隆有多處積淹水，率團到法國考察的基隆市長林右昌擔心颱風災情，決定提前返台坐鎮，今天早上已經回來了，下午3點主持米塔颱風災害準備會議，他要求各單位主管也要出席。
消防局長陳龍輝指出，颱風應變中心開設前都會有準備會議，準備會議會找氣象團隊來，簡報颱風狀況，各單位也會報告準備應變情形。
市長率團出訪，人在法國很關心颱風動態，昨天中午，法國還是一大早，林市長就一直在問颱風狀況，聽完他的分析後，林市長決定要回來。
陳龍輝說，今天早上8點多，林市長已經到台灣，並且打電話給他。這個颱風帶來的雨量恐比原估的還會再上修，原預估100到250毫米，現在颱風往西偏，雨量上修到300多毫米，中部，東部，北部都會受影響，大家要嚴陣以待，他認為市長回來是對的。
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