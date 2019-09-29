跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



前總統馬英九清晨參加在瑞芳舉辦的2019第三屆國際扶輪慈善公益路跑，許多跑友爭相合影，馬英九說，大家可以跑快，要是比他快，一律以超速送辦，但要是比他慢，一律以妨礙交通送辦，台下笑成一片，鳴槍開跑後，還有多人向前跟他握手，一名女跑者大呼「我握到手了！」開心不已。

馬英九受邀早上7時於瑞芳國中，為路跑鳴槍，這次賽事分為「蛇子形親子休閒組（5K）」、「猴硐組（11K）」和「三貂嶺組（21K）」等三組，沿路可賞楓、觀瀑、追鷹、追火車，吸引了全國路跑愛好者超過3000名報名參加，馬英九鳴完槍，也加入21K組，跑了起來。

「你跑步、我捐款」，主辦單位從報名費中提撥50元捐款，主辦單位再捐50元，這次路跑活動的結餘款將全數捐贈予社團法人中華安得烈慈善協會、善牧基金會台南嬰兒之家及新北市瑞芳國中。

馬英九說，前國防部發言人羅紹和退伍之後，轉往安得烈食物銀行擔任執行長，從事關懷弱勢家庭孩童的工作，他跟著羅紹和做了好幾次的公益活動，他剛聽說今天路跑有3000多人參加，他擔任台北市長，中華民國總統一向提倡體育運動，看到這麼多人參與很欣慰。

今天有點小雨，算是適合長跑的天氣，「大家說對不對啊！」，台下熱情回應「對」，馬英九說，太熱不舒服，人多要注意秩序，大家要努力的跑，跑完全程保持健康。