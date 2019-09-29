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黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26聯合報 記者翁浩然╱即時報導

親民黨台北市議員黃珊珊將接任台北市副市長，針對未來服務處運作，黃珊珊昨深夜在臉書表示，將請同黨議員林國成接管繼續港湖區的服務工作，也會請青年之愛基金會續邀律師作義務法律諮詢服務，若時間允許，她還蠻想繼續做法律服務的志工。

黃珊珊表示，北市副市長是個沉重的工作，肩負市長的期許與民眾的期待；從政20年，市長柯文哲是第一個找她去當公務員的人，其實她全家都是軍人和公務員，她小時候有一個古怪的想法就是「不想當公務員」，因為爸爸哥哥姐姐工作都很辛苦，所以她法官隨便考考，也不考高考，就是怕考上會被爸爸強迫去當法官，當年只想當一個自由的律師。

黃珊珊說，沒想到當律師雖然很自由但更忙更累，以為選議員可以輕鬆一點，沒想到比律師又更忙更累，但都還算自由，現在她又選了一個可能更忙更累的工作，而且可能沒有自由了，「哈哈哈！千金難買早知道！」

黃也說，她一直都站在市政府外面看，從來沒有自己做過執行者，柯第一次找她當副市長時是5年前的議員選舉前，當時她是議員候選人，加上小孩比較小又正值青春期，只好對柯苦笑回說柯意圖使人不當選，盼柯選後再提來婉拒。

黃說今年初柯又再提一次，她才真正認真思考，這是人生一次轉彎的機會與契機，更可以試試自己光說不練的理想可不可能落實，雖然她應該會喪失現在的自由；還好她以前因送孩子上學已習慣每天早上6點起床，20年來每天也工作16小時，7點半上班應該沒困難，困難的是要在現有基礎上繼續擦亮市府招牌。

最後，黃還提到，昨天柯跟她說歡迎加入全台灣最辛苦的施政團隊，她覺得自己很勇敢，但也一樣會認真做好每一件事，「我相信改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，我相信所以我加入。」

親民黨台北市議員黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
親民黨台北市議員黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
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黃珊珊

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