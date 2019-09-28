台港大遊行 北市警：依法申請會保障合法活動

2019-09-28 20:57 中央社 台北28日電



台北市警察局今天表示，「台港大遊行─撐港反極權」是依集會遊行法申請且核准在案，因此安排適當警力負責維安，會秉持保障合法、取締非法、防制暴力原則，維護活動順利進行。

北市警局發新聞稿指出，全國各大專院校目前皆有設置「聲援反送中」活動的連儂牆，卻也傳出遭人破壞等狀況，已要求各分局主動與轄內學校保持聯絡，並建立聯繫窗口，遇到違法、違序案件，會告知校方應立即報警，才可保障校園安全及言論自由。

市警局表示，民間團體以「台港大遊行─撐港反極權」為由，向中正一分局申請在29日舉辦集會遊行活動，活動已核准在案，因此規劃適當警力負責活動周邊維安，將秉持保障合法、取締非法、防制暴力原則，全力維護活動順利進行，以維護社會秩序。

市警局指出，不容許任何形式暴力或犯罪行為出現在活動現場，呼籲不同意見團體或民眾，應展現高度民主素養，理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。

台灣有數個民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」活動，遊行將從立法院旁濟南路出發，行經西門町一帶再返回集合點，要呼籲香港政府和平面對示威者，並盡快回應示威者訴求。

北市警方掌握情資，可能會有統派團體到場，警方會派員區隔雙方，防範衝突。