師鐸獎得主李鳳華 一雙學障兒讓她更懂包容

2019-09-28 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市政府教育局今天中午舉辦108學年度特殊優良教師與資深教師餐敘活動，今年共選出32名特殊優良教師，其中5人更榮獲教育部師鐸獎殊榮。師鐸獎得主、景興國中教師李鳳華，育有2名學習障礙的孩子，生命經驗讓她在經營班級時更耐心包容，也將自身專業分享給更多教師，盼讓更多人了解學障生與特教生，幫助並豐富他們的生命。

李鳳華育有一對兄弟，哥哥出生時臍帶繞頸造成腦部缺氧，全身黑青，打屁股許久才哭出聲，是醫師口中「救回來」的孩子，後經鑑定，屬於知覺動作型學習障礙，感覺統合不好、反應慢半拍；弟弟則是幼兒園時發現學習表現不佳，經鑑定除有知覺動作型學習障礙，還有注意力缺陷與讀寫障礙，連醫生也無法解釋原因。

李鳳華受訪表示，學習障礙的孩子與一般智能障礙不同，智商都正常，但學習成就卻不成比例。她為了給予孩子更好的學習資源，參加中華民國學障協會，學習如何陪伴學障的孩子，她說，「我後來就超能理解學生，他可能不是故意慢吞吞，不是故意偷懶，而是他真的特別需要你去關心，要多等一下、多看一下。」

兩個孩子都有學習障礙，當初在醫生面前，李鳳華也忍不住哭了，但醫生告訴她，妳是老師，如果連妳都不能幫他，那還有誰能幫他？上帝一定是知道妳，可以才把他們交給妳。李鳳華說，「這些經驗，教育學程裡不可能接觸，都是生命經驗，可能上帝覺得我有更重要的任務要做。」

如今哥哥完成高中階段學業，考上北藝大成為大學新鮮人，弟弟也錄取北市公立高職，進入學涯下一階段。有了這段生命經驗，除了李鳳華更能與家長好好溝通，幫助家長與學生了解他們面臨的問題，找到學習方法。