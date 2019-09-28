影╱勇敢跳萬里「蟹蟹舞」 有機會獲價值7777元鱻蟹宴

2019-09-28 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



目前已進入萬里蟹產季，萬里龜吼、野柳以及石門富基都有萬里蟹可吃，萬里「蟹蟹舞」募集敢秀愛跳舞民眾，只要敢跳，價值7777元鱻蟹宴可能就是你。

日前新北市政府宣告萬里蟹產季正式到來，只要到新北萬里蟹產地龜吼、野柳、富基以及漁人碼頭等四大漁港，即可找到活動指示牌，找不到的民眾也可以直接上臉書搜尋「新北漁樂快爆」粉絲團，即可找到活動解說與活動頁面貼文，依照解說影片一同跳可愛的蟹蟹舞，錄製上傳至活動頁面，就可以獲得中獎機會。

農業局表示，即日起至10月6日為第一波抽獎，最大獎為10月19日野柳漁港鱻蟹宴1桌，還有限定萬里蟹文創組（環保杯套、壓縮毛巾、萬里蟹三角旗），放開手動一動，免費鱻蟹宴就有機會免費吃。

北海岸周邊景色山海一線，令人心曠神怡，民眾來到這裡，除了可以沿著龜吼漁港到野柳漁港間的海岸線步行，沿途欣賞海岸美景，參加萬里蟹蟹舞，吃著美味的萬里蟹，享受海邊的美味旅遊。

龜吼滿街的海鮮餐廳大部分為萬里蟹品牌合作餐廳，使用標榜的萬里在地花蟹、三點蟹及石蟳，美味無法擋，怎料理都好吃，清蒸是品嘗萬里蟹最天然的味道，不過也有饕客喜歡避風塘炒蟹、麻油口味等。

在家自己吵也不難，一名愛吃蟹的王媽媽洋說，蔥炒蛋萬里蟹其實非常簡單，開火將半顆洋蔥爆香，倒入隔夜放冰箱保存的熟蟹，就一直翻炒加熱，家人喜歡胡椒味，所以加了3到4次現磨胡椒粉不額外加鹽，最後再倒蛋就成了。

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