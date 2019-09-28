民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市屈公病情尚未結束，衛生局今上午在封鎖的國強嶺與圓通寺間步道巡查時，發現有民眾擅自闖入管制區內的國強嶺平台娛樂打麻將，已違反傳染病防治法第67條及新北市政府公告，現場開出5張舉發單，後續將進行裁罰，最高可罰30萬元。

新北市衛生局表示，今早在員警陪同巡查時，發現牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道的防疫管制區內，有民眾擅闖。

衛生局表示，為防疫屈公病，封鎖國強嶺步道及周邊，限制一般民眾進入，持續在管制區內進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，同時加強宣導提醒民眾切勿擅闖，並安排人員每日巡邏。

衛生局指出，民眾闖入管制區內，除可能感染屈公病，更可能透過蚊子叮咬也可能再傳播給他人，呼籲民眾顧及自身與周遭家人朋友健康，切勿進入管制區，查獲者最高可處罰鍰30萬元。