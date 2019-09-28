民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬
新北市屈公病情尚未結束，衛生局今上午在封鎖的國強嶺與圓通寺間步道巡查時，發現有民眾擅自闖入管制區內的國強嶺平台娛樂打麻將，已違反傳染病防治法第67條及新北市政府公告，現場開出5張舉發單，後續將進行裁罰，最高可罰30萬元。
新北市衛生局表示，今早在員警陪同巡查時，發現牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道的防疫管制區內，有民眾擅闖。
衛生局表示，為防疫屈公病，封鎖國強嶺步道及周邊，限制一般民眾進入，持續在管制區內進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，同時加強宣導提醒民眾切勿擅闖，並安排人員每日巡邏。
衛生局指出，民眾闖入管制區內，除可能感染屈公病，更可能透過蚊子叮咬也可能再傳播給他人，呼籲民眾顧及自身與周遭家人朋友健康，切勿進入管制區，查獲者最高可處罰鍰30萬元。
本次屈公病防疫管制區各管制點包括慈雲寺周邊（圓通路369巷66號）2條步道、仁慈寺周邊（圓通路367巷68號）4條步道、一線天登山口2條步道、通往春秋墓園道路、圓通路305巷、圓通寺及停車場周邊3條步道、曉山青社區旁登山口、樂天宮路口、中興街263巷中興公園3條步道、中興街233巷8弄復興國小旁、南山路236巷63弄口、興南路二段24巷往國強嶺國勝嶺路口、興南路二段114巷18弄2號前鐵門至8號、興南路二段142巷底等。
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