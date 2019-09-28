台南身障者就博會60多廠商參與 提供5百多職缺

2019-09-28 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市政府勞工局為協助身心障礙者進入職場，今天在善化區文康育樂中心舉辦「2019年台南市身心障礙者就業博覽會」，60多家廠商提供537個職缺，市長黃偉哲到場為身障者打氣，展現他對本市身障朋友工作權的重視，今年參展廠商收到698份履歷，初步媒合率53%。

黃偉哲表示，他代表台南189萬市民感謝各界人士愛心，讓他「著實感到台南是一個有愛的城市」，不少身障者上進心其實不輸一般人，也想好好工作、為社會盡心力，卻缺乏機會，甚至還遭歧視。今天看到60家友善企業來提供500多個工作機會，這對身障朋友是一大福音。

黃偉哲祝福來找工作的身障者，都有理想中好好發揮的工作，也希望企業主可以找到非常優秀的身心障礙者，「讓他們成為公司的一份子為社會而努力」。

勞工局也在就博會場表揚今年台南市「五〝心〞職場」獲得認證單位：有南市立安南醫院、岱稜科技、大成工程、森霸電力、啟耀光電，五家都致力打造友善良好工作環境，岱稜科技今天也開出身障職缺，歡迎身障者加入。

今天也有4名庇護員工獲頒「庇護職人」獎項，黃偉哲表揚績優庇護工場時，感謝5家庇護工場的用心，給就業能力還稍弱的身障朋友有「做中學」的機會，更強調，市民朋友對庇護工場最好的支持就是購買他們的商品，希望現場朋友來找工作的同時別忘了帶著身障朋友的好手藝回家。

勞工局長王鑫基表示，身障者常因行動不便，來回職場更卻步，今年勞工局職缺也顧及了區域平衡，除了市區的廠商，溪北地區、新豐地區、大北門地區都有職缺，希望能夠讓身障朋友就近找到工作。

另今年設有職訓DIY體驗，希望能夠啟發身障朋友的對學技能的「興趣」，並報名參加學習一技之長，會場中更設有許多與身心障礙者相關的資源，包含工作場所面的職務再設計宣導，或是生活層面的視障重建服務、輔具中心等，而能夠給身障朋友減少舟車勞頓的「無礙E網」也到場設攤讓許多身障朋友體驗線上持續學習的充實。

王鑫基表示，台南市雖企業數不如其他六都多，但企業的溫暖愛心總不落人後，許多企業願意給予身障者機會，台南市的身障定額進用比率在六都中排名第二名，也希望未來能夠有更多企業增加聘用身障朋友，一同讓身障朋友能夠在臺南「呷底好頭路」。