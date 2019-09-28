毛寶貝動健康 愛牠也要一起運動

2019-09-28 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處今天在中和四號公園熱鬧舉辦「毛寶貝動健康暨世界狂犬病日」活動，呼籲飼主注意毛寶貝的健康，並推廣飼主與毛寶貝一起運動。行政院農委會防檢局長馮海東表示，民國102年傳出狂犬病疫情後，農委會也特別注重疫情的部分，近年感染到的案例都是野生動物，案情也很零星，但仍會持續監控。

動保處表示，現場還有狗狗迷宮探險、揪愛一起跑及攤位遊戲區，鐶銶訓犬學校的訓練人員現場教導毛寶貝的家長，訓練狗狗使用公園內的跳欄、波浪板、A字板、翹翹板、圈圈還有獨木橋、毛寶貝500障礙賽，可以幫毛寶貝做運動，也增加飼主與毛寶貝之間的感情。

此外，還有防檢局基隆分局領犬員及檢疫犬表演，如何偵測旅客行李中的動植物產品，宣導大家不要私自攜帶動植物入境；新北市警察局警犬隊則展現警犬們防暴、毒品搜查的演出。

民眾陳家瑜表示，今天的活動帶著愛犬旺旺來参加，雖然沒有得獎，但她沒想到跟旺旺可以這樣玩，真的很開心。決定回家自己也設計個簡單迷你版，有空時就跟旺旺一起玩兼運動瘦身。民眾李先生則說，家中的狗狗沒玩過這些設施，卡在會場中間不敢動彈，也變成大家的焦點。