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布袋戲國寶江賜美帶團 「孟婆‧湯」感動世界偶戲節

2019-09-28 13:37聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

台灣布袋戲87歲國寶江賜美帶團演出風靡法國。「雖然與我的文化背景不相同，但戲劇的感動是沒有界線的」，一名法國觀眾看完「真快樂掌中劇團」受邀法國世界偶戲節演出「孟婆‧湯」感動表示。

新北文化貢獻獎得主、布袋戲國寶江賜美創辦的真快樂掌中劇團，9月21、22日受邀參加第20屆在法國沙勒維爾-梅濟耶爾所舉辦的世界偶戲節（Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes），演出4場「孟婆‧湯」，獲得滿堂彩，感動了許多法國觀眾。

真快樂掌中劇團去年以「孟婆‧湯」榮獲第29屆傳藝金曲獎「最佳團體年度演出獎」的殊榮。今年江賜美以87歲高齡，帶領劇團出征法國。「孟婆．湯」全劇以台語發音，仍舊擄獲法國觀眾的心。

「孟婆．湯」是由「無獨有偶工作室劇團」藝術總監鄭嘉音擔任導演，結合傳統與現代，透過常年駐守陰間的孟婆之眼，旁觀戲曲中王寶釧、潘金蓮、白素貞等女人的愛怨，讓操偶者在傳統演出架構下，打破既有框架，呈現出「傳統新藝」，是融合北管、布袋及光影的跨界演出。

真快樂掌中劇團第三代、執行長柯世宏說，這次法國最大的感動是，每當謝幕時，熱烈如雷的掌聲，「好像觀眾真的懂我們的語言、我們的故事、我們的北管音樂」。

柯世宏說，尤其當劇中法海踏住白素貞時，都可以感受到現場觀眾的啜泣。阿嬤江賜美也非常開心這次的演出如此的成功，讓更多國外觀眾，接觸到台灣傳統戲曲的美好。

法國「世界偶戲節」是世界著名的偶戲節，每2年舉辦一次，為期10天，是全球規模最大偶戲節，更是偶戲表演者的指標殿堂。今年邁入第20屆，匯聚了超過300場的偶戲演出。

真快樂掌中劇團9月21、22日受邀參加第20屆在法國沙勒維爾-梅濟耶爾所舉辦的世...
真快樂掌中劇團9月21、22日受邀參加第20屆在法國沙勒維爾-梅濟耶爾所舉辦的世界偶戲節（Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes），演出4場「孟婆‧湯」，獲得滿堂彩。圖／真快樂掌中劇團提供
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真快樂掌中劇團9月21、22日受邀參加第20屆在法國沙勒維爾-梅濟耶爾所舉辦的世...
真快樂掌中劇團9月21、22日受邀參加第20屆在法國沙勒維爾-梅濟耶爾所舉辦的世界偶戲節（Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes），演出4場「孟婆‧湯」。圖／真快樂掌中劇團提供
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真快樂掌中劇團去年以「孟婆‧湯」榮獲第29屆傳藝金曲獎「最佳團體年度演出獎」的殊...
真快樂掌中劇團去年以「孟婆‧湯」榮獲第29屆傳藝金曲獎「最佳團體年度演出獎」的殊榮。圖／真快樂掌中劇團提供
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